Подведены итоги фестиваля Atyrau Open 2026

Триумфатором главного турнира Masters стал армянский гроссмейстер Эмин Оганян. Вместе с титулом он завоевал главный приз в размере 9 млн тенге. Серебро досталось китайскому шахматисту Цзян Хао­чэню, а бронза – представителю Грузии Баадуру Джобаве. Лучшим среди казахстанских гроссмейстеров в категории Masters стал Алдияр Ансат, занявший пятое место.

– Партии на турнире были очень напряженными, все соперники сильные. Тем не менее мне удалось захватить лидерство и удержать его до конца, – поделился впечатлениями Эмин Оганян. – Уровень казахстанских шахматис­тов действительно высок, здесь сформировалась сильная школа. Есть игроки с не самым высоким рейтингом, но при этом с отличным мастерством. Играть с ними было непросто и интересно.

В женском зачете лучший результат показала казахстанская шахматистка Асель Серикбай. Вторую строчку заняла представительница Индии Вантика Агравал, а замкнула тройку лидеров атырауская спортсменка Зарина Нургалиева. В массовом турнире Open победу одержал астанчанин Сатбек Ахмединов.

Общий призовой фонд фестиваля составил 50 млн тенге: 45 млн были поделены между участниками категории Masters, а 5 млн разыграли в секции Open.

Как сообщил первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов, турнир Atyrau Open станет традиционным, соответствующие договореннос­ти уже достигнуты с акиматом Атыраус­кой области. Кроме того, в регионе планируют открыть шахматную академию мирового уровня.