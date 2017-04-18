Подведены итоги, обозначены планы

Во время встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены отчеты о деятельности Тюркской академии и исполнении поручений Президента Казахстана.

Дархан Кыдырали доложил Главе государства о перспективах работы академии в рамках опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также об итогах проведенного международного симпозиума в штаб-квартире ООН и гуманитарного форума «Ұлы Дала».

По информации Дархана Кыдырали, Международной тюркской академией проведены археологические раскопки на территории Монголии, в ходе которых был обнаружен ряд новых артефактов древнетюркского времени.

По итогам встречи Глава государства высоко оценил деятельность академии и дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

