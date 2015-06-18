Подведены промежуточные итоги

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Юлия БЕЛОНОСОВА
Участники пресс-конференции – заведующая сектором Сек­ретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, член Совета АНК, председатель общественного объединения «Ассоциация немцев Казахстана «Возрождение» Александр Дедерер, председатель общественного объединения «Общество турок Казах­стана «Ахыска» Зиятдин Касанов, председатель болгарского этнокультурного центра «Злата» Астаны Ольга Андриевская, председатель республиканского общественного объединения «Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» Князь Мирзоев рассказали о промежуточных итогах Года АНК.
Сегодня в республике работает более 960 этнокультурных объединений, функционирует 11 домов дружбы, открыто 14 кафедр АНК в крупнейших государственных вузах, осуществляют информационное сопровождение 37 этнических газет на 15 языках, работает депутатская группа АНК в Мажилисе Парламента РК.
– Мы стараемся внести свой посильный вклад в социальные и экономические программы страны. Например, в Талгаре был построен казахско-турецкий лицей для детей из мало­обеспеченных семей. Также проводится масштабная работа по поддержке и внедрению государственного языка во все слои нашего общества. Мы ежегодно проводим олимпиаду по казахскому языку, в которой принимают участие представители всех этнокультурных объединений, – говорит Зиятдин Касанов.
В рамках Года АНК проведено более 17 тыс. мероприятий, среди которых – форум народа Казахстана «Менің Қазақстаным», III Республиканский фестиваль этнических театров Казахстана, фестиваль АНК «Одна страна – одна судьба», акция «АНК – 20 добрых дел», республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным», международный форум «Шерлі шежіре аманаты».
– Мне посчастливилось быть участницей акции «Поезд «Менің Қазақстаным». Участие в акции приняли депутаты Парламента, руководители этнокультурных объединений, члены АНК, врачи, юристы, аграрии. Все эти люди разных профессий и разных национальностей, но нас всех объединяло одно желание – жить в мире, согласии и дружбе. Все то, что делалось в рамках этой акции, было направлено на оказание помощи нашим гражданам, – отметила Ольга Андриевская.

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