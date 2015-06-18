Участники пресс-конференции – заведующая сектором Секретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, член Совета АНК, председатель общественного объединения «Ассоциация немцев Казахстана «Возрождение» Александр Дедерер, председатель общественного объединения «Общество турок Казахстана «Ахыска» Зиятдин Касанов, председатель болгарского этнокультурного центра «Злата» Астаны Ольга Андриевская, председатель республиканского общественного объединения «Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» Князь Мирзоев рассказали о промежуточных итогах Года АНК.
Сегодня в республике работает более 960 этнокультурных объединений, функционирует 11 домов дружбы, открыто 14 кафедр АНК в крупнейших государственных вузах, осуществляют информационное сопровождение 37 этнических газет на 15 языках, работает депутатская группа АНК в Мажилисе Парламента РК.
– Мы стараемся внести свой посильный вклад в социальные и экономические программы страны. Например, в Талгаре был построен казахско-турецкий лицей для детей из малообеспеченных семей. Также проводится масштабная работа по поддержке и внедрению государственного языка во все слои нашего общества. Мы ежегодно проводим олимпиаду по казахскому языку, в которой принимают участие представители всех этнокультурных объединений, – говорит Зиятдин Касанов.
В рамках Года АНК проведено более 17 тыс. мероприятий, среди которых – форум народа Казахстана «Менің Қазақстаным», III Республиканский фестиваль этнических театров Казахстана, фестиваль АНК «Одна страна – одна судьба», акция «АНК – 20 добрых дел», республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным», международный форум «Шерлі шежіре аманаты».
– Мне посчастливилось быть участницей акции «Поезд «Менің Қазақстаным». Участие в акции приняли депутаты Парламента, руководители этнокультурных объединений, члены АНК, врачи, юристы, аграрии. Все эти люди разных профессий и разных национальностей, но нас всех объединяло одно желание – жить в мире, согласии и дружбе. Все то, что делалось в рамках этой акции, было направлено на оказание помощи нашим гражданам, – отметила Ольга Андриевская.