Подвел дорожников подрядчик

Всю осень, зиму, а теперь уже и весну шымкентские водители вынуждены преодолевать ухабы и колдобины, двигаясь по улице Адырбекова. Пешеходам и вовсе приходится месить грязь по развороченным обочинам, вдоль которых когда-то были обустроены очень даже приличные тротуары. Самое обидное, что все это время здесь не появилось ни одного рабочего, занятого реконструкцией дороги, отличающейся высокой загрузкой даже сейчас, когда она выглядит, как после бомбежки. Вот уж поистине, ломать – не строить…

А какие обещания давали руководители ТОО «Kaz Construction» на старте проекта в феврале прошлого года! Стенды с красивыми картинками и оптимистическими цифрами установили в начале улицы. Бывший начальник городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжан Жуматаев и представитель подрядной организации наперебой показывали и рассказывали акиму города (теперь уже тоже бывшему), как до неузнаваемости изменится улица, связывающая старую и новую части разросшегося мегаполиса.

Мониторинг показал, что за сутки по Адырбекова, протяженность которой составляет 3,7 километра, проезжает до 14 тыс. машин, образуя в часы пик километровые заторы. Чтобы ускорить их движение, и было принято решение по расширению проезжей части с 2 до 4 полос. Наиболее проблемный участок – от улицы Рыскулова до улицы Жандосова – подрядчик брался построить уже к концу прошлого года, обещая вести строительные работы в 2 смены. Даже при столь плотном и напряженном графике осуществить проект общей стоимостью 1,6 миллиарда тенге обещали за 2 года.

Реконструкция узкой улицы, проходящей по частному сектору, изначально предполагала снос 95 строений, большинство из которых – частные дома.

Во время прошлогодней презентации проекта работы по реконструкции улицы уже вовсю велись, видимо, демонстрируя тем самым руководству города всю серьезность намерений подрядной организации. Начали, как не трудно догадаться, с деревьев. Пилы не умолкали часами, одно за другим валились и разделывались на бревна огромные тополя и карагачи, которых рабочие тут же грузили на самосвалы. Тогда же было объявлено, что для реа­лизации проекта потребуется вырубить около 400 (!) деревьев. Дескать, что вы хотели, комфорт требует жертв...

Кажется, тогда вопрос о проведении положенных в таких случаях компенсационных посадках, кроме автора этих строк, не задал никто.

Руководство ТОО «Kaz Construction» тут же поспешило заверить, что деревья высажены, и пообещало «уже завтра» показать их. Надо ли говорить о том, что «завтра» переносилось несколько раз, и мне так и не удалось увидеть тот самый сосновый бор, в закладке которого меня пытался уверить представитель дорожно-строительной компании. Между тем среди уничтоженных деревьев были десятки сосен, высаженных несколько лет назад руками сотрудников городского управления жилищно-коммунального хозяйства и благополучно прижившихся.

Теперь-то, спустя год после той помпезной презентации, можно сравнить слова и дела компании, оценить ее работу. Впрочем, это уже сделал суд, рассмотревший на днях исковое заявление городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог к ТОО «Kaz Construction». Предметом судебного разбирательства стало неисполнение подрядной компанией взятых на себя обязательств.

– Суд мы выиграли, с подрядчиком договор расторгли, – комментирует ситуацию начальник городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абай Турханов. – Кстати, так и осталось неясным, почему дорожники остановили работу.

Как выяснилось, в прошлом году на исполнение первого этапа проекта изначально было выделено 400 млн тенге. Затем, видя, что подрядная организация работает ни шатко ни валко, во избежание недоосвоения бюджетных средств, сумму финансирования сократили до 270 млн тенге. Но и эти деньги ТОО «Kaz Construction» не освоило.

– В прошлом году подрядчик сосредоточился на 880-метровом участке, расчистив территорию, убрав деревья, – Абай Турханов перечисляет работы, которые были выполнены по проекту в прошлом году. – Определенное время понадобилось для переноса коммуникаций. Речь идет о телефонных кабелях, водопроводе и теплотрассе, проходящей под проезжей частью дороги. Дали время и возможность теп­лоснабжающей организации поменять трубы. На это ушло почти полгода. Пока шел перенос коммуникаций, дорожники параллельно возвели подпорную стенку из бетона со стороны воинской части, вскрыли тротуары, частично выполнили земляные работы по расширению дорожного полотна.

В общей сложности стоимость проделанной работы не превышает 125 млн тенге. Теперь же, когда есть судебное решение о расторжении договора с ТОО «Kaz Construction», городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявило новый конкурс. В течение ближайшего месяца определится новый подрядчик, и реконструкция улицы продолжится.

Правда, о том, что до конца текущего года она преобразится, как это предполагалось на старте проекта, сегодня уже не может быть и речи. Завершение проекта теперь отодвинуто на конец следующего 2021 года.

Нынче на то, чтобы завершить те злополучные 880 метров, примечательные сегодня разве что клубами придорожной пыли, ямами да ухабами, бюджетом выделено 400 млн тенге.

– В 2021-м планируем закончить, даст Бог, получится, – добавляет Абай Турханов, призывая в помощь Всевышнего и, видимо, не особо надеясь на подрядчиков после столь плачевного опыта. – До конца года от Рыскулова до Жандосова будет четырехполосная дорога, с обеих сторон – тротуары и освещение.

…Пока разбирались с недоб­росовестным подрядчиком, в проект были внесены коррективы. В частности, было решено сократить снос строений. 65 домов, расположенных вдоль Адырбекова, на отрезке, начиная от улицы Мадели кожа до улицы Жандосова, сносить не будут. По проекту предполагался снос левой стороны по ходу движения от микрорайонов в сторону центра.

– Расширение будет произведено за счет зеленой зоны, которая там шириной около метра между тротуаром и дорогой, а также ирригационные лотки проложат под дорожным полотном, – знакомит с деталями корректировки проекта главный дорожник города. – За счет этого мы выигрываем около 2 метров и обходимся без сноса частных домостроений.

Снос остается на участке между Тауке-хана и Гани Иляева. Речь идет в основном о коммерческих объектах, большинство из которых построено за «крас­ной» линией в нарушении градостроительных правил. У тех же предпринимателей, кто арендовал городские земли, срок аренды подошел к концу, и договор продлеваться не будет. Так что городской казне не придется искать деньги на компенсацию за снос строений. Впрочем, по информации Абая Турханова, коррективы никак не отразились­ на стоимости проекта. Реконструкция улицы Адырбекова по прежнему стоит 1,6 млрд тенге.