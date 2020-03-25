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Подвел дорожников подрядчик
Любовь Доброта
Всю осень, зиму, а теперь уже и весну шымкентские водители вынуждены преодолевать ухабы и колдобины, двигаясь по улице Адырбекова. Пешеходам и вовсе приходится месить грязь по развороченным обочинам, вдоль которых когда-то были обустроены очень даже приличные тротуары. Самое обидное, что все это время здесь не появилось ни одного рабочего, занятого реконструкцией дороги, отличающейся высокой загрузкой даже сейчас, когда она выглядит, как после бомбежки. Вот уж поистине, ломать – не строить…