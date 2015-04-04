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Подвела папу слава
Сергей ГОРОВ, Павлодар
Они заинтересовались: кто, когда и где доверил ребенку этот механизм? – и за сутки все выяснили. Участковым инспектором полиции Южного отдела полиции Павлодара был установлен строящийся объект, где сняли видеоролик, а впоследствии – водитель транспортного средства. Им оказался 34-летний житель Щербактинского района, который посадил за руль погрузчика своего 6-летнего сына.
В настоящее время, как сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области, нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 619 КРК об АП. В связи с тем, что он свою вину признал полностью, согласно ст. 811 Кодекса об административных правонарушениях, уже оплатил штраф 10 МРП со скидкой 50%.

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