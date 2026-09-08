Подвела жажда наживы

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, молодой человек по объявлению в соцсетях согласился стать фасовщиком запрещенных веществ. По указанию куратора он получал крупные партии «синтетики», расфасовывал их и готовил для сбыта. В июне парень специально приехал для такой «работы» в Усть-Каменогорск. Оплату он получал в криптовалюте.

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в рамках мероприятия «Қарасора» задержали подозреваемого, – рассказали в департаменте. – У него в рюкзаке нашли две упаковки с наркотиками, а еще несколько упаковок, зип-пакеты, изоленту и электронные весы обнаружили в съемной квартире».

По заключению экспертизы среди изъятого оказалось больше 510 г «синтетики», а также 520 г гашиша. Наркодилер водворен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Как напомнили в департаменте, за объявлениями о легком заработке часто могут скрываться преступные замыслы. То, что начинается как подработка, может закончиться уголовным делом и длительным сроком лишения свободы.