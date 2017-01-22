​Подвели вора пальчики

В дежурную часть Буландынского РОВД с заявлением обратилась 63-летняя жительница Макинска. По словам женщины, неизвестные лица, проникнув в ее дом, похитили сотовый телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила порядка 50 000 тенге.

Выехав на место преступления, полицейские провели осмотр, в ходе которого установили, что злоумышленник попал в дом, взломав дверь. Эксперт-криминалист обнаружил его отпечатки пальцев. Образцы были изучены, проверены по имеющимся базам данных. В тот же день стражи порядка установили, что они совпадают с дактилоскопической картой 27-летнего жителя Макинска, ранее судимого и отсидевшего срок за аналогичные преступления.

Оперативники незамедлительно задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 2 УК РК (кража), имеются признательные показания. Похищенные деньги изъяты. Согласно санкции данной статьи, вору грозит штраф в размере до 3 000 МРП либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В 2016 году на территории Акмолинской области силами стражей порядка было раскрыто порядка 900 квартирных краж.