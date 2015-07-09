Свежий выпуск Подвиг Алии: чтим и помним Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

На юбилейные торжества прибыли гости со всех регионов страны, в том числе из стран ближнего зарубежья. Среди них родственники Алии, потомки актюбинских Героев Советского Союза, ветераны войны и труда, известные политики, ученые, деятели культуры и искусства Казахстана, России, Кыргызстана, Азербайджана…

К подножию мемориального комплекса в Актобе и памятнику в родном селе героини – Булак – были возложены тысячи живых цветов. Подвиг Алии – славной дочери казахского народа помнят и чтут во многих уголках стран Содружества. Народная артистка Республики Кыргызстан Айтурган Темирова, исполнившая в свое время роль Алии в известной кинокартине «Снайперы», сразу же откликнулась на приглашение земляков героини. Как она отметила, образ Алии для нее особенный и навсегда останется в ее сердце.

Не скрывает своего волнения и гостья из РФ – директор музея средней школы № 402 им. Алии Молдагуловой г. Москвы Наталья Степанова, которая многие годы поддерживает тесную связь с музеем Алии в Актобе. Учащиеся российской столицы, как она сказала, особо чтут память легендарной казахской девушки, которая еще до войны училась в стенах их школы. Наталья Николаевна и в этот раз, приехав на родину Алии, от имени москвичей передала в дар музею героини сборник ценных материалов о Великой Отечественной войне. Заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Сардар Фараджев в свою очередь отметил, что Победа в Великой Отечественной войне – это наша общая Победа, потому что мы были тогда одной великой страной, и такие Герои, как Алия Молдагулова, защищавшие ее и отдавшие жизнь, наша общая гордость и память.

Следует отметить, что оргкомитет области по подготовке торжества включил в план проведения около 40 мероприятий. Одним из общественно значимых из них стал международный фестиваль патрио­тической песни «Жерім менің» с участием конкурсантов из всех областей РК, а также представителей из Азербайджана, Болгарии, России. Оценивало талант исполнителей патриотических песен казахстанского композитора, уроженца Актобе Бейбута Оралулы компетент­ное жюри под председательством заслуженного деятеля искусств РК Кенеса Дуйсекеева. Состоялось в эти дни открытие международного фестиваля детского и юношеского творчества «Әлия гүлі» встречает друзей», который собрал представителей танцевального, вокального, циркового жанров из Астаны, Алматы, Тараза, городов России: Москвы, Казани, Набережных Челнов, Оренбурга, Соль-Илецка.

Основные юбилейные торжества прошли на заключительном этапе на малой родине героини – в Кобдинском районе, в которых приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Бердыбек Сапарбаев, общественно-политический деятель Казахстана Олжас Сулейменов, депутат Сената Парламента РК Елеу­син Сагиндиков. В поселке имени героини гости возложили живые цветы к памятнику Алии. Здесь же в центре патриотического воспитания заместитель Премьер-Министра посетил музей Алии, встретился с жителями селения. В районном центре Кобда на центральном стадионе, где проходило основное действо юбилейного праздника – театрализованное представление «Әлия – қаhармандық дастаны» и концерт звезд казахстанской эстрады, Бердыбек Машбекович, выступая перед собравшимися, поблагодарил руководство области, земляков героини за организацию таких памятных мероприятий в честь 90-летия Алии Молдагуловой.

Весьма важно и то, что они проходят в год 70-летия Победы, 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, 20-летия Конституции РК и 550-летия образования Казахского ханства. В первую очередь эти мероприятия играют большую воспитательную роль для подрастающего поколения, они прививают огромное чувство патриотизма и любви к своей Отчизне. Б. Сапарбаев выразил признательность от имени Правительства РК делегациям из стран Содружества, прибывшим отдать дань памяти славной дочери казахского народа, и особенно гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, сотрудникам музеев Алии, которые бережно хранят у себя ценные материалы о жизни и под­виге героини и поддерживают тесное сотрудничество с казах­станскими коллегами.

Поэт Олжас Сулейменов в своем слове отметил, что в годы войны отдали свои жизни за Победу тысячи казахстанцев и среди них золотыми буквами вписаны в летопись истории имена двух девушек-героинь: Алии и Маншук. «Их имена каждый из нас носит в сознании с детства. Я сам учился в школе имени Маншук Маметовой в Алматы, а сейчас стою на земле, где родилась Алия, и горжусь этим», – сказал он.

Весьма зрелищно прошло театрализованное представление на центральном стадионе поселка Кобда, которое включало в себя шествие шестисот знаменосцев, танцевальную сюиту «Венок дружбы», композицию с участием заслуженного деятеля искусств РК, лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» и международных фес­тивалей и конкурсов Алтынай Жорабаевой, исполнившей песню «Егемен Қазақстан». Зрителям была показана хореографическая композиция «Қызғалдақ ғұмыр – Әлия». Завершилось представление выступлением сводного оркестра домбристов. Юбилейное празднество продолжилось затем гала-концертом победителей VI Международного фестиваля «Әлия гүлі» встречает друзей». На окраине поселка между тем был установлен этноаул, где на большой сцене прошел гала-концерт лауреатов международного фестиваля патриотической песни «Жерім менің», а чуть далее – организованы конно-спортивные состязания и игры по национальным видам спорта. Победителей ждали ценные призы, главными из которых были ключи от автомашины.



