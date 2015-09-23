Рухани Жаңғыру
Подвиг батыров Великой степи
Асет КАЛЫМОВ
Об этом на специальной пресс-конференции, прошедшей в Доме печати Талдыкоргана, сообщили организаторы шоу: руководитель группы каскадеров Kazakh Union Action Team Бауыржан Абишев, актеры Мурат Бисембин и Аян Отепбергенов, а также руководитель областного управления молодежной политики Рустам Алпысбаев.

Художественное воссоздание Орбулакского сражения посвящено празднованию 550-летия Казахского ханства. Как известно, в 1643 году в урочище Белжайлау нынешнего Панфиловского района Алматинской области малочисленный отряд из 600 воинов хана Жангира остановил прод­вижение 50-тысячной армии джунгарских захватчиков. Устроив засаду в ущелье реки Орбулак, казахские сарбазы впервые массово применили фитильные ружья, избрали тактику внезапных и быстрых атак с флангов и с тыла. Джунгары, не ожидавшие такого хода событий, не смогли оказать сопротивления. Потеряв около 10 тыс. воинов в первые же часы боя, они были вынуждены отступить под натиском подоспевшего на подмогу Жангиру 20-тысячного войска Жалантос-батыра.

Орбулакская битва стала примером военного мастерства, а также мужества, героизма и невероятной силы духа казахского народа. Мировая история знает лишь один аналог подобного сражения, когда 300 спартанских воинов под предводительством царя Леонида в битве у Фермопил несколько суток удерживали персидское войско численнос­тью 20 тыс. человек.

Планы джунгар по захвату Семиречья оказались сорванными, но главное значение Орбулакского сражения в том, что здесь впервые перед лицом общего врага объединились представители трех нарождающихся казахских жузов.

Как сообщил Р. Алпысбаев, в рамках реконструкции битвы состоится масштабный праздник на открытой площадке. Вниманию гостей будут представлены национальные спортивные игры, фес­тиваль степного шашлыка и плова, бауырсак-party. Кроме того, пройдут ярмарка изделий декоративно-прик­ладного искусства, дефиле в этностиле, концерт народной музыки и театральное представление. Цель акции – ознакомление с историческим прошлым народа, сохранение культурного наследия предков, воспитание молодежи в духе патриотизма.

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