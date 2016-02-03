​Подвиг Данияра

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Марина МИХАЙЛОВА

У героизма нет возраста. Это еще раз доказал своим примером Данияр – ученик школы-гимназии № 152. Значение слова «героизм» мальчик понимает еще плохо, но на дотошные вопросы одноклассников: «Тебе было страшно? Ты любого человека в беде спасешь?», твердо отвечает: «Спасу. Если надо будет, и в огонь, и в воду брошусь».

– На «сорвиголову» наш Данияр совсем не похож, – утверждают педагоги. – Он малообщительный, застенчивый. А еще – целеустремленный и усидчивый. Учится хорошо.

Когда Данияр увидел «ватагу» взрос­лых, которые направили на него телекамеры и фотоаппараты, то очень растерялся.

– Не волнуйся. Расскажи, как все было, – подбадривали его учителя.

Сдерживая слезы, мальчик стал рассказывать.

– Это было днем, мы вместе смотрели телевизор, а папа и мама были на работе, – вспоминает Данияр. – Я решил разогреть еду, чтобы малышей покормить. На кухне включил газовую плитку, и вдруг вспыхнул огонь. Я подумал, что он утихнет, и пошел в комнату. А потом из кухни повалил дым. Нам стало трудно дышать. Сестренки и братишка очень испугались и заплакали. Я бросился к окну, разбил рукой стекло, выпрыгнул на улицу и стал их через проем вытаскивать. А после снова полез домой – за докумен­тами. Потом потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что вокруг меня стоят соседи и врачи.

– 29 ноября 2015 года в 12 часов 04 минуты на пульт «101» поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом в Алатауском районе города, – уточнила пресс-секретарь ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова. – Когда прибыли сотрудники противопожарной службы, огнем была полностью охвачена комната во времянке. Огонь укротили. И тут же выяснили, что, не дожидаясь приезда пожарных, 11-летний мальчик по­очередно вытащил на улицу младших сестренок и брата. Огонь отрезал им выход из комнаты. Правильно оценив обстановку, ребенок действовал быстро и грамотно.

Перелезая через разбитое окно, мальчик сильно порезал ногу стеклом и от потери крови упал в обморок. «Скорая» увезла его в больницу. Рана оказалась глубокой, и он несколько дней лежал в медучреждении.

– А вы дома часто одни остаетесь? – спрашиваем у Данияра.

– Часто, – отвечает. – Я – за старшего. Самый младший из нас – это мой братишка Дамир, ему скоро 4 годика будет. Самой старшей сестренке Гульмире – 9 лет, Динаре – 8.

– Никогда больше своих детей одних не оставлю, – крепко прижимает к себе крох их мама. – Я и муж целый день на работе, приглядывать за ними некому. Теперь я с работы ушла – с детьми буду сидеть. В нашей беде нас не оставили одних. Городской акимат выделил материальную помощь, из Общества Красного Полумесяца привезли детскую одежду, школьную форму, учебники, тетради. Продуктами и вещами добрые люди помогли. Трудности нам теперь нипочем. Главное, что мои дети остались живы и здоровы.

На сцену, где проходила торжест­венная церемония награждения юного героя, поднялась вся семья Сатыбалды. За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих жизней, люди в погонах вручили Данияру нагрудный знак «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Городской комитет Общества Крас­ного Полумесяца подарил мальчику именные часы.

– Мы гордимся, что среди нашего молодого поколения растут отважные и мужественные люди, – отметил начальник «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы КЧС МВД РК Руслан Касыбаев.

Он также подчеркнул, что каждый ребенок должен знать основы безопасности, чтобы в экстренной ситуации суметь применить эти знания на практике.

– Я теперь твердо решил: буду спасателем, – признается Данияр. – А еще мечтаю, чтобы мои сестренки и братишка снова начали улыбаться. Я их очень люблю! 

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