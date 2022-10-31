Подвиг на века

В Уральске прошли мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Героя Советского Союза, славной дочери казахского народа Маншук Маметовой.

Октябрь – знаковый месяц в судьбе легендарной пулеметчицы. Она родилась 2 октября (по некоторым данным, 23 октября) 1922 года, а 15 октября 1943-го в наступательной операции за город Невель Псковской области приняла последний бой. Получив тяжелое осколочное ранение в голову, Маншук не отступила, лично уничтожив 70 врагов. Девушка, оставшись одна у пулеметного расчета, до последнего вздоха держала оборону высоты.

Приуральцы чтят подвиг бесстрашной землячки. В областном центре вот уже 40 лет действует мемориальный музей, ее именем названы улицы, школы, международный аэропорт города Уральска. Недавно аким области Гали Искалиев обратился к руководству Национального банка РК с предложением выпустить сувенирные монеты «Маншук Маметова».

– Много казахских женщин наравне с мужчинами в тылу и на полях сражений ковали победу, – сказал аким области Гали Искалиев на торжественном митинге памяти у монумента славным дочерям казахского народа – Хиуаз Доспановой, Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой. – Для многих поколений они стали примером мужества и героизма.

Столетию Маншук Маметовой была посвящена и международная научно-практическая конференция «Қаһарман қызы қазақтың», в которой приняли участие ученые-историки, краеведы, руководители поисковых отрядов из Казахстана и России, а также родственники легендарной пулеметчицы. Подвиг Маншук, как и тысяч других солдат, стал еще одним фактором, объединяющим две страны. С 2011 года стартовала народно-дипломатическая инициатива – Международная эстафета памяти и благодарности «Родина подвига – Родина героя», направленная на сохранение военно-мемориального наследия.

Открывая конференцию, заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов подчеркнул, что и сегодня бессмертный подвиг Маншук остается предметом исследований. Итогом одного из них стала книга писателя-эссеиста, кандидата филологических наук Максата Тажмурата «Неизвестная война Маншук», которую автор представил участникам форума.

– Я поставил себе цель – сделать полноценную биографию Маншук Маметовой, рассказать о ее жизни и боевом пути. Последние годы число вооруженных столкновений в мире нарастает. Только сильная идео­логия, патриотизм, единство народа способны противостоять угрозам и провокациям, посягающим на мир и независимость в нашей стране, – сказал писатель.