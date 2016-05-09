​Подвиг на все времена

Память – единственное, что соединяет май 2016-го с ликующим салютным маем 1945 года. Молодые казахстанцы должны помнить, как клялись воины в тяжелом 41-м: «Мы сломим хребет фашизму!» и как обещали они в 45-м – «Добьем фашистского зверя в его собственном логове!». И эти клятвы сдержали.

На фронт из Казахстана ушли 1 млн 366 тыс. человек. Не вернулись более 600 тысяч… Они отдали самое дорогое – свои жизни за будущее, за Родину. Как сказал во время одной из встреч с ветеранами Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев, «мы – дети победивших отцов. Сегодняшнее и будущее поколения казахстанцев должны всегда помнить об этом и гордиться этим».

Мне хотелось бы напомнить лишь о некоторых фактах войны и именах, навсегда вошедших не только в историю Второй мировой, но и в мировую историю. Рахимжан Кошкарбаев, командир взвода разведки, первым водрузил знамя Победы над рейхстагом.

Вот как он сам вспоминал об этом: «Комбат Давыдов подвел меня к окну. (Это еще в «доме Гиммлера»). «Видишь, – говорит, – рейхстаг? Подбери нужных людей, будешь водружать флаг». И передал мне темный, довольно тяжелый сверток – флаг, завернутый в черную бумагу. С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», – предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов». Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы подбежали к рейхстагу.

Тогда за совершенный подвиг командование полка представило лейтенанта Кошкарбаева и красноармейца Булатова к званию Героя Советского Союза, но золотые звезды они не получили. Кошкарбаев был награжден орденом Красного Знамени. На долгое время подвиг этого отважного воина был забыт, и лишь 7 мая 1999 года Указом Президента Казахстана ему посмертно была присвоена высшая степень отличия – звание «Халық Каhарманы» («Народный герой»).

И еще одно имя, которое сейчас, к сожалению, мало кто помнит – Иван Одарченко, уроженец села Новоалександровка Атбасарского района Акмолинской области. Десантник 9-й гвардейской воздушно-десантной армии, он освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, Германию. Сразу после войны служил в комендатуре Берлина. Здесь его увидел знаменитый скульптор Вучетич, искавший тогда солдата, который стал бы воплощением образа советского воина-победителя для памятника, который через некоторое время был возведен в центре Берлина в Трептов-парке. Так наш соотечественник навсегда застыл в бронзе, держа в одной руке меч, разрубивший фашистскую свастику, а другой – прижимая к груди маленькую девочку.

Мы должны помнить и о том, что у кремлевской стены в Москве в могиле Неизвестного солдата, где начертаны пророческие слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» и куда приезжают поклониться люди со всех концов планеты, покоится прах казахстанских солдат-панфиловцев, своими жизнями заслонивших страну.

Только память способна объединить всех – и тех, кто прошагал дорогами войны, и тех, кто ковал Победу в тылу, и тех, кто потом поднимал страну, и совсем юных казахстанцев, для которых Великая Отечественная уже стала историей.