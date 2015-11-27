​Подвиг на все времена

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

...15 ноября 1941 года немецкие войска начали новое наступление на Москву. В некоторых местах фронт приблизился к столице на 25 километров. Советские войска оказывали фашистам ожесточенное сопротивление. 16 ноября в районе железнодорожного разъезда Дубосеково, неподалеку от Волоколамского шоссе, панфиловцы в четырехчасовом бою подбили 18 танков и остановили противника. Все наши солдаты погибли, в том числе и политрук Василий Клочков, сказавший перед боем ставшие знаменитыми слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!».

Следом за очерком Коротеева в той же газете вышла передовица под заголовком «Завещание 28 павших героев». Ее автором был литературный секретарь газеты Александр Кривицкий, который впервые назвал фамилии 28 погибших бойцов. А в июле 1942 года всем им посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза.

Но, как оказалось впоследствии, в том бою погибли не все. В связи с этим Маршал Советского Союза Дмитрий Язов писал: «…Шестеро из двадцати восьми названных героев, будучи ранеными, контуженными, вопреки всему выжили в бою 16 ноября 1941 года, но это не опровергает тот факт, что у разъезда Дубосеково была остановлена танковая колонна врага, рвавшаяся к Москве. Так, Г. М. Шемякин и И. Р. Васильев были тяжело ранены и оказались в госпитале. Д. Ф. Тимофеев и И. Д. Шадрин ранеными попали в плен и испытали на себе все ужасы фашистской неволи. Непростой была судьба Д. А. Кужебергенова и И. Е. Добробабина, также оставшихся в живых, но по разным причинам исключенных из списка Героев... Хотя их участие в бою у разъезда Дубосеково не вызывает сомнений, что убедительно доказал в своем исследовании доктор исторических наук Г. А. Куманев, лично встречавшийся с ними».

Как вспоминал бывший командир полка И. В. Капров, утром 16 ноября 1941 года против 2-го батальона, на который пришелся основной удар, шло 10–12 танков противника. А в батальоне было всего четыре противотанковых ружья, гранаты РПГ-40 и бутылки с зажигательной смесью. В первую атаку 5-6 танков удалось уничтожить, и немцы отошли. Но в два часа дня противник начал сильнейший артиллерийский обстрел – и снова танки пошли в атаку. Но теперь их было уже свыше 50. И опять главный удар был направлен на позиции 2-го батальона. В результате из 140 бойцов в живых осталось не больше 30.

По уточненным архивным данным Министерства обороны СССР, 1075-й стрелковый полк только за один день 16 ноября уничтожил 16 танков и около 800 немецких солдат. Потери полка составили 400 человек убитыми, 100 человек ранеными, 600 человек были объявлены пропавшими без вести. Большинство из них, а это тоже были убитые или тяжелораненые, оказались под глубоким снегом.

В тех боях без вести пропал и брат моей мамы Евгений Моисеев. Приписав себе год, семнадцатилетним парнишкой в составе Панфиловской дивизии он добровольцем ушел на фронт. Как писал в единственном пришедшем от него письме, не мог оставаться дома, когда враг топчет родную землю. Он считал, что его место – в числе защитников Отечества.

А сколько на войне было таких мальчишек, беззаветно преданных Родине! Очень верно сказал однажды уже ушедший из жизни первый президент Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда», кавалер многих боевых наград, в том числе ордена Александра Невского Леонид Скалковский: «Без подвигов мы не выиграли бы войны».

Тогда действительно был совершен уникальный по своей исторической значимости подвиг всего народа. Сотни бойцов сложили головы и в районе разъезда Дубосеково. Это были люди самых разных национальностей – русские, казахи, украинцы, киргизы, узбеки… В кровопролитных боях они задержали танковое наступление фашистов. Нашему командованию за это время удалось перегруппировать силы, подтянуть резервы и закрыть прорыв. Дальше немцы на этом направлении к Москве не продвинулись.

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