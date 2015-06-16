Подвиг разведчика 649 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

– Ты представляешь, в канун 70-летия Великой Победы мой младший сын Медет, работающий программистом в одной из фирм Астаны, на сайте «Подвиг народа» обнаружил в наградном приказе 1161-го гаубичного артиллерийского полка 162-й гаубичной артиллерийской бригады 10-й артиллерийской Гумбиненской дивизии прорыва резерва Главного командования имя моего отца! – радостно с порога заявил он. – Вот смотри: «....7. Разведчика-наблюдателя взвода разведки 2-го дивизиона рядового Жанайдарова Шаймурата за то, что в бою 17.03.45 в районе Бладйау, он, рискуя жизнью, вынес из-под жестокого огня противника двух раненых товарищей и оказал им помощь». Его имя значится в числе солдат, награжденных медалью «За отвагу» от имени Президиума Верховного Совета СССР. Я так рад, что теперь могу рассказать об этом факте своим детям и внукам!

О своем отце мой коллега, к сожалению, до этого знал очень мало. Тот умер в августе 1961 года, когда ему было девять лет, а младшей сестре Алие – всего два года.

Родился Шаймурат Жанайдаров в 1922 году в селе Коктерек Зерендинского района Акмолинской области, в начале 1942-го был призван в армию и отправлен на фронт. Вернулся домой в 1945-м. Через два года женился, супруга всю жизнь проработала сельским учителем, у них было шестеро детей. После фронта Шаймурат работал сначала заготовителем, а затем учетчиком-бригадиром в селе Коктерек.

– Отца своего я помню смутно, о войне мне, да и матери, он никогда и ничего не рассказывал. Так получилось, что у нас дома не осталось отцовского архива, есть только одна его фотография, остальные не сохранились. Даже о том, что он, оказывается, был членом ВЛКСМ, я узнал из этого приказа, – говорит Жанмурат Жанайдаров.

Я вместе со своим коллегой с большим интересом ознакомился с копией того приказа, который включает список из 25 фамилий прос­тых воинов-артиллеристов Красной армии. За участие в кровопролитных боях с немецко-фашистскими захватчиками они были представлены к награждению медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

25 фамилий, 25 прос­тых советских солдат 1896–1926 годов рождения значатся в этом войсковом приказе, который после десятилетий хранения в архивах стал достоянием гласности только через 70 лет. Это были настоящие герои, рядовые бойцы той Великой Победы, которая стала для всех нас общей и бесценной.



