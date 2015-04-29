Конкурс организован Министерством здравоохранения и социального развития РК, а инициирован он был несколько лет назад Центральным клиническим госпиталем для инвалидов Великой Отечественной войны. Хорошее начинание нашло отклик и в других странах, особенно в постсоветских. Общая история и единая на всех Великая Победа вдохновили мастеров кисти на интересные работы. В 2015-м в конкурсе приняли участие художники из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Туркменистана, Китая, Монголии... Выступая на церемонии награждения, директор Центральной клиники для инвалидов Великой Отечественной войны Адильхан Абдуллин отметил: – Сегодня в Казахстане проживает около пяти тысяч солдат Победы. Они – наша гордость. Им выпала почетная и сложная миссия – защитить родную землю от врага, с которой они справились отлично, преподав всем нам урок мужества. Он поблагодарил всех участников за активную позицию и прекрасные произведения. Основная их тема – военно-патриотическая, дополняет которую тема современных достижений Казахстана. В разных жанрах конкурсанты в возрасте от 18 до 63 лет постарались отобразить путь от Великой Победы до успеха современного Казахстана. Первое место за жизнеутверждающую работу «Шашу» присуждено художнику из Алматы Ерлану Асембайулы. Второе поделили Константин Дукушкин (Россия) и Сергей Танащук (Беларусь). Третье место поделили Шырын Жубатыр (Туркменистан) за портрет легендарной летчицы Хиуаз Доспановой, Ренат Елубай (Казахстан) за невероятно добрую картину «Дед с внуками» и Анна Осадчук (Украина) за дышащий оптимизмом холст «Освещенная солнцем». Призом зрительских симпатий была отмечена работа Жалына Бауыркана. Специальный приз получила и автор трогательной картины «День Победы» Сауле Жандуллаева, набравшая наибольшее число голосов в интернет-голосовании.