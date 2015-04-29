Свежий выпуск
Подвиг вдохновляет и сегодня
Зарина НОКРАБЕКОВА
Конкурс организован Министерством здравоохранения и социального развития РК, а инициирован он был несколько лет назад Центральным клиническим госпиталем для инвалидов Великой Отечественной войны. Хорошее начинание нашло отклик и в других странах, особенно в постсоветских. Общая история и единая на всех Великая Победа вдохновили мастеров кисти на интересные работы. В 2015-м в конкурсе приняли участие художники из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Туркменистана, Китая, Монголии...
Выступая на церемонии награж­дения, директор Центральной клиники для инвалидов Великой Отечественной войны Адильхан Абдуллин отметил:
– Сегодня в Казахстане проживает около пяти тысяч солдат Победы. Они – наша гордость. Им выпала почетная и сложная миссия – защитить родную землю от врага, с которой они справились отлично, преподав всем нам урок мужества.
Он поблагодарил всех участников за активную позицию и прекрасные произведения. Основная их тема – военно-патриотическая, дополняет которую тема современных достижений Казахстана. В разных жанрах конкурсанты в возрасте от 18 до 63 лет постарались отобразить путь от Великой Победы до успеха современного Казахстана.
Первое место за жизнеутверж­дающую работу «Шашу» присуждено художнику из Алматы Ерлану Асембайулы. Второе поделили Константин Дукушкин (Россия) и Сергей Танащук (Беларусь). Третье место поделили Шырын Жубатыр (Туркменистан) за портрет легендарной летчицы Хиуаз Доспановой, Ренат Елубай (Казахстан) за невероятно добрую картину «Дед с внуками» и Анна Осадчук (Украина) за дышащий оптимизмом холст «Освещенная солнцем».
Призом зрительских симпатий была отмечена работа Жалына Бауыркана. Специальный приз получила и автор трогательной картины «День Победы» Сауле Жандуллаева, набравшая наибольшее число голосов в интернет-голосовании.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
​​​​​​​Все – в сад!
Проверка на дорогах
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
Довести до исполнения
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Впереди финал
Свежий выпуск
Не прошел мимо
Свежий выпуск
​​​​​​​У обрыва
Свежий выпуск
​​​​​​​На сцене – юные артисты
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021