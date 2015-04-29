Свежий выпуск Подвиг вдохновляет и сегодня Зарина НОКРАБЕКОВА

Конкурс организован Министерством здравоохранения и социального развития РК, а инициирован он был несколько лет назад Центральным клиническим госпиталем для инвалидов Великой Отечественной войны. Хорошее начинание нашло отклик и в других странах, особенно в постсоветских. Общая история и единая на всех Великая Победа вдохновили мастеров кисти на интересные работы. В 2015-м в конкурсе приняли участие художники из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Туркменистана, Китая, Монголии...

Выступая на церемонии награж­дения, директор Центральной клиники для инвалидов Великой Отечественной войны Адильхан Абдуллин отметил:

– Сегодня в Казахстане проживает около пяти тысяч солдат Победы. Они – наша гордость. Им выпала почетная и сложная миссия – защитить родную землю от врага, с которой они справились отлично, преподав всем нам урок мужества.

Он поблагодарил всех участников за активную позицию и прекрасные произведения. Основная их тема – военно-патриотическая, дополняет которую тема современных достижений Казахстана. В разных жанрах конкурсанты в возрасте от 18 до 63 лет постарались отобразить путь от Великой Победы до успеха современного Казахстана.

Первое место за жизнеутверж­дающую работу «Шашу» присуждено художнику из Алматы Ерлану Асембайулы. Второе поделили Константин Дукушкин (Россия) и Сергей Танащук (Беларусь). Третье место поделили Шырын Жубатыр (Туркменистан) за портрет легендарной летчицы Хиуаз Доспановой, Ренат Елубай (Казахстан) за невероятно добрую картину «Дед с внуками» и Анна Осадчук (Украина) за дышащий оптимизмом холст «Освещенная солнцем».

Призом зрительских симпатий была отмечена работа Жалына Бауыркана. Специальный приз получила и автор трогательной картины «День Победы» Сауле Жандуллаева, набравшая наибольшее число голосов в интернет-голосовании.



