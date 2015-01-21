Свежий выпуск Подвиг веры Любовь ШАШКОВА

5 июля 1945 года постановлением Священного синода была образована Алма-Атинская и Казахстанская епархия, ее управляющим назначен архиепископ Николай (Могилевский). «Прошлая жизнь, – писал владыка в одном из писем того периода, – со многими ее этапами горькими, дала нам лучший урок к терпению и упованию. Теперь, имея опыт этого учителя, можно… смело, бодрым духом изыти на дело свое. Господь зовет. Дух побуждает. Нива Божия ждет к себе делателя. Надо идти».

А проходил жизненный путь владыки Николая через ссылки и лагеря, лишения и скорби. Узник Бутырской тюрьмы, сиделец Саровского лагеря… Когда услышал он о втором своем сроке в июле 1932 года, невольно спросил: «За что же мне дадут пять лет?» – «За вашу популярность. Вы имеете слишком большой авторитет среди народа». «Неожиданно было для меня услышать оценку моего служения из уст представителя данного учреждения, но это было именно так. Слава тебе, Господи, как умел, так и служил тебе! Теперь уже никакой срок не будет страшить меня», – читаем в книге.

Владыка попадает в Саров и воспринимает это как награду – лагерь был на месте Саровского монастыря. «Вот и привел меня Господь в Саровскую пустынь… Я перецеловал в монастыре все решеточки и все окошечки. В те поры была еще цела келья преподобного Серафима…»

Через пять лет после освобождения, в 1941 году, владыка Николай был возведен в сан архиепископа. Началась война. «Что я мог сказать пастве, в слезах ожидавшей не моего, а Христова утешения? Я только повторил то, что сказал некогда святой Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде». И эта небесная помощь явилась тогда, когда ее трудно было ожидать. И проявилась она не только в мужестве и героизме наших воинов, не только в единении всего народа, но и в тех обстоятельствах, которые помогли получить нам законную и справедливую Победу».

Самого владыку 27 июня 1941 года вновь арестовали, и после полугода саратовской тюрьмы он был направлен на поселение в казахские степи – в город Челкар Актюбинской области. «На тяготы и злоключения, перенесенные в ссылке, владыка никогда не жаловался, а если и приходилось ему об этом рассказывать, то не для того, чтобы ему посочувствовали. А в назидание», – вспоминают знавшие его в Алматы люди.

Ко времени прибытия митрополита Николая верующим в Алма-Ате была возвращена Казанская церковь в Малой станице. Кафедральный же собор так и оставался музеем. Владыка стал ходатайствовать об открытии находящейся в центре города Никольской церкови, в которой с 1939 года располагалась военная штрафная рота. Так начиналось возрождение духовной жизни в новообразованной Казахстанской епархии.

В Никольской церкви сначала освятили придел святой великомученицы Варвары, а 15 декабря 1946 года был освящен и центральный придел Святителя и чудотворца Николая. «Собор наш Никольский приведен в прекрасный вид внутри, – писал владыка протоиерею Иоанну Дубакину в Ригу. – Иконостасы, художественная живопись исполнены лучшими художниками и мастерами своего дела… Вчера, на Крещение, ходил освящать воду на реку Алматинку. Погода теплая, идет пушистый снежок. Народа – море… Что-то неописуемое было… Более 15 тысяч молящихся, и всех надо было благословить, устал сильно, а радостен был безмерно всем этим торжеством. Слава Богу за все!»

И еще одно письмо: «Я приобрел себе скромный домик. В Россию двигаться уже нет желания, люди здесь хорошие, окружают заботами, любовью… А посему и себе говорю, и в Патриархии сказал слова преподобного Нила: «Зде вселился, зде и покой мой».

Владыка умер 25 октября 1955-го на 79-м году жизни. Могила митрополита Николая на Центральном городском кладбище Алматы всегда убрана цветами. Ракия с мощами священоисповедника хранится в Центральном приделе восстановленного им Свято-Никольского собора, бывшего его пастырской кафедрой. И люди вновь приходят к нему со своими бедами и горестями за помощью и укреплением веры. Ныне имя митрополита Николая стоит в ряду прославленных и широко известных подвижников Русской православной церкви ХХ века.

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

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2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?