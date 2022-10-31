Подвигом водителя, "укротившего" автобус с отказавшими тормозами, восхитился Казнет

В социальных сетях появилось видео, автор которого восторженно рассказывает о подвиге водителя одного из алматинских автобусов. По словам мужчины за кадром, водителю общественного транспорта удалось предотвратить серьезное ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По словам автора, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Саина у автобуса отказали тормоза, но водитель не растерялся, и ему удалось избежать столкновения с впереди едущими авто и АЗС. Автобус удалось остановить между двумя деревьями рядом с автозаправочной станцией.

Пассажиры общественного транспорта поблагодарили водителя за то, что он им сохранил жизни, а также назвали его героем.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

В управлении городской мобильности Алматы рассказали, что водитель автобуса Дамир Узаков "награжден грамотой и премирован по итогам месяца".

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 октября 2022 года ориентировочно в 10:30. Водитель автобуса №23 двигался в восточном направлении и на мосту на пересечении проспекта Райымбека и улицы Саина заметил "затруднение тормоза в связи с утечкой воздуха".

«Благодаря опыту водителя ситуация обошлась без пострадавших и без ущерба. Указанный автобус был доставлен в автопарк для технических работ», – подчеркнули в пресс-службе управления городской мобильности Алматы.

Также в ведомстве сообщили, что была организована проверка всех автобусов парка для исключения аналогичных ситуаций.

Как отмечается, данный автобус утром выехал на рейс после полного технического осмотра в исправном состоянии, инцидент произошел на втором кругорейсе.