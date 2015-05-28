Подвижней жизни просто нет!

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Ольга АПЕЛЬГАНЕЦ, Алматинская область
Фото Юрия БЕККЕРА
Эти соревнования являются многоэтапным кубком по дрифту и проводятся в соответствии с рес­публиканским календарем. Дрифт (прохождение трассы в управляемом заносе на максимальной скорос­ти) – одна из наиболее зрелищных автоспортивных дисциплин, набирающая все большую популярность в Казахстане, особенно среди молодежи. Здесь заезды были разделены на классы для профессио­нальных спортс­менов (класс Pro) и начинаю­щих (класс Challenger). Побороться за первенство собрались сильнейшие дрифтеры Казахстана. По итогам четырех этапов сильнейшие пилоты будут представлять нашу страну в финале, в России.
Ну а на стартовом этапе сильнейшим в классе Pro стал Александр Бочкарев на Nissan 200SX, в классе Challenger победу одержал Александр Герасименко на Toyota Mark II. Оба спортсмена представляют город ­Алматы.
После многолетнего перерыва кас­кадеры в рамках соревнований по дрифту под восторженные возгласы зрителей (а их в этот день собралось примерно три тысячи) представили свое шоу. Ранее известная не только в Казахстане, но и далеко за рубежом, группа «Сталь» предстала перед зрителями не только под новым названием MobilLex, но и в обновленном составе. Вот кто сейчас выступает за команду.
Василий Тарабанько – основатель группы автокаскадеров «Сталь» в Казахстане в 1986 году, заслуженный тренер РК по автоспорту, водитель-испытатель Авто­ВАЗа, каскадер международного уровня.
Владимир Татабанько – кандидат в мастера спорта по авторалли, чемпион Казахстана по авторалли 2010 года, бронзовый призер по авторалли 2014 года, автокаскадер высшей категории.
Владислав Марченко – четырехкратный чемпион РК по мотокроссу, призер Кубка «Сибирь – Азия» по мотокроссу, призер чемпионатов и кубков России, мастер спорта по мотокроссу.
Олег Данильченко – кандидат в мастера спорта, чемпион Казахстана 2011 года, серебряный призер чемпио­натов страны 2013 и 2014 годов по авторалли.
Владимир Лавров, Константин Коршунов, Ерасыл Слямов – молодые автокаскадеры.
Никто из зрителей не остался равнодушным к мастерству профессио­налов. На самых обычных автомобилях каскадеры показывали такое, чего, казалось, на этих машинах сделать невозможно. Это и синхронные развороты на 180 градусов, и скоростные разъезды, и удержание автомобиля на двух колесах, и разворот на 360 градусов, и прыжки через автомобили на мотоциклах и машинах! А изюминкой шоу каскадеров стал трюк, исполненный Владимиром Тарабанько. Он поставил на два колеса самую обычную машину «Скорой помощи», которую предоставил для этого трюка автосалон «Вираж», и под вой сирены и восторженные приветствия зрителей проехал на двух колесах целый круг!
Автопраздник удался на славу. Как минимум одну из главных своих задач организаторы шоу выполнили просто с блеском: они заинтересовали автомобильным спортом тысячи зрителей, показали молодым землякам, где им искать истоки здорового, подвижного образа жизни.

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