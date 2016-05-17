"Подводная" группа появится в павлодарском студенческом отряде "Жасыл ел"

Общество
Фото с сайта dpa.cv.ua
В этом году в павлодарском студенческом отряде "Жасыл ел" откроют подразделение водолазов. Об этом агентству pavlodarnews.kz рассказал директор Общественного фонда студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел" Анет Турсунжан, передает Kazpravda.kz.

"В трудовом семестре 2016 года у нас открывается новый, "подводный" отряд, который будет заниматься очисткой дна и берега озера Жасыбай в Баянаульском районе. Отряд появился при поддержке областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. Специалисты ведомства предоставят десяти бойцам экипировку и обучат погружению, а также обеспечат жильем и питанием. Также впервые в рамках акции "Ашық жүрек" десять человек из реабилитационного центра "Самал" в возрасте от 16 до 29 лет будут временно трудоустроены в государственные органы. Инициатива привлечения в ряды жасылелевцев – людей с ограниченными возможностями – была совместной с управлением молодежной политики области. Заработная плата для ребят выделяется из областного бюджета", – сообщил Турсынжан.

Он добавил, что в этом году открытие трудового семестра павлодарского студенческого отряда пройдет 17 июня – на десять дней раньше, чем в прошлом году. 

Всего в этом году по 13 направлениям будут работать порядка 2 300 молодых людей. Средняя заработная плата составит 25 тысяч тенге. Кроме этого, для тех отрядов, у которых труд тяжелее остальных, дополнительно из республиканского бюджета 1 200 бойцам выделяется по 15 тысяч тенге. Самым высокооплачиваемым отрядом останется строительный, их труд оценивается в размере от 50 до 70 тысяч тенге в месяц.

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