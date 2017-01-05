​Подводное царство в сухом аквариуме

фото Юрия Беккера

– В нынешнем году исполнилось 55 лет со дня официального открытия Музея природы, который когда-то был частью Академии наук Казахстана и создавался по инициативе ученых Иллариона Галузо, Валериана Бажанова, Игоря Долгушина, Аркадия Слудского при поддержке первого президента АН КазССР академика Каныша Сатпаева. За эти годы он приобрел широкую популярность не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. И это неудивительно, ведь в музейных залах представлено все многообразие животного мира Казахстана – от простейших до самых высокоорганизованных существ – тех, что бегают, ползают, прыгают и летают. А теперь – и плавают, – отметила на презентации сухого аквариума заведующая музеем, кандидат биологических наук Пируза Тлеубердина.

Многие наверняка удивятся: как это – аквариум, и вдруг сухой? Но в современных музеях можно и не такое увидеть. Например, как здесь – мастерски выполненную имитацию речного дна. Представьте – перед вами огромный аквариум, длиной более трех и высотой порядка двух с половиной метров. Но наполнен он не водой – иллюзию воды создает искусно подобранная разноцветная подсветка, да и сам аквариум далек от привычного для нас домашнего с маленькими экзотическими рыбками. Это, скорее, слепок с живой природы.

…Вот сквозь заросли водорослей медленно выплывает огромный 75-килограммовый сом, лениво перебирающий что-то на речном дне. Недалеко от него красавец-осетр с характерными для него шипами на спине. Кстати сказать, в казахстанских водоемах водится семь представителей отряда осетровых, в том числе белуга, стерлядь, севрюга... Как пояснила Пируза Тлеубердина, осетровые отличаются от всех остальных рыб и внешне, и по строению. Их тело, удлиненно-веретеновидное, покрыто пятью рядами костных выростов – жучек.

Уткнувшись носом в стекло аквариума, диковинных рыб с интересом рассматривает маленькая девочка, которая с кем-то из взрослых пришла на презентацию. Оно и понятно – где еще она может совершить такую удивительную экскурсию на дно водоема и увидеть, например, как зубастая хищница-щука охотится на маленького берша, полюбоваться розовой форелью, неподвижно застывшей в верх­них слоях воды? Кажется, одно мгновение – и она стремительно скроется в глубине, где в зеленой гуще придонных растений прячется белый амур.

Все это подводное царство настолько мастерски выполнено, что на первый взгляд и растения, и рыбы кажутся живыми.

– Знаете ли вы, что у нас в Казахстане более 40 тысяч озер и свыше 4 000 водохранилищ, в которых насчитывается до 140 разновидностей рыб? – спрашивает Пируза Аблаевна. – Например, Урало-Каспийский бассейн славится осетровыми породами. В бассейне Сырдарьи водятся такие рыбы, как сазан, лещ, усач, вобла, жерех и другие. В озерах Балхаш и Алаколь ловятся окунь и маринка. Бухтарминское водохранилище также богато осет­рами, а еще тайменем, нельмой, щукой, язем и многими другими рыбами.

Все вы наверняка видели карпа, которого так любят разводить наши предприниматели в искусственных водоемах, ведь за один раз он способен отложить до 800 тысяч икринок, а крупный еще больше! Не случайно в переводе с греческого слово «карп» переводится как «урожай». Эта рыба отличается особой скороспелостью, плодовитостью и неприхотливостью в содержании. Кроме того, карп устойчив к болезням, поэтому его считают ценной столовой рыбой.

Но первое место по улову в рес­публике занимает лещ, ведь он встречается в наших реках от Урала и до Алтая. Интересно, что эта рыба – долгожитель: она живет до 20 лет. Карась – тоже одна из самых распространенных рыб в водоемах Казахстана.

Надо сказать, что многие рыбы из-за их малочисленности занесены в Красную книгу Казахстана. Например, такие как щуковидный жерех, аральский усач, илийская маринка, балхашский окунь, белорыбица, таймень….

Пируза Тлеубердина отметила высокое мастерство, с которым изготовлены чучела рыб. Они сделаны специалистами единственного в Казахстане предприятия Kazwolf, основным видом деятельности которого является таксидермия. Как рассказал его руководитель Александр Редреев, многие из представленных в сухом аквариуме экземпляров были специально заказаны рыбакам, например, осетровые отловлены на Каспии. Ряд рыб отбирали сами, благо, на алматинских базарах большой выбор, как говорится, на любой вкус.

Что же касается таксидермии, особенно рыб, то работа эта кропотливая, долгая и, как отметила заведующая музеем, дорогостоящая. Поэтому столь внушительный по размерам сухой аквариум – удовольствие далеко не из дешевых, но руководство научного центра «Ғылым ордасы» идет на это, чтобы посетители музея могли увидеть фауну Казахстана во всей ее полноте и разнообразии.

По словам преподавателя КазНУ, кандидата биологических наук Надира Мамилова, ценность нового экспоната Музея природы состоит в том, что здесь представлены промысловые рыбы Казахстана.

– Таких рыб нельзя увидеть, скажем, в алматинском зоопарке, потому что там их негде содержать. В океанариуме Астаны представлены в основном экзотические рыбы океанских глубин. А здесь мы имеем уникальную возможность увидеть во многом знакомых нам промысловых рыб в их естественном виде. Уверен, эта экспозиция будет интересна и полезна всем. Для школьников здесь можно проводить уроки биологии, а для студентов – наглядные лекции. Надеюсь, со временем в музее появятся и эндемичные виды, – сказал он.

В этом отношении у музея действительно большие планы. О них говорил заместитель генерального директора «Ғылым ордасы» Нурлан Сейдин. В перспективе в сухом аквариуме появятся не только новые представители рыбного мира республики, но и соответствующим образом преобразится интерьер всего зала – будут сделаны карты Казахстана с обозначением рыбных промыслов, фотографии живописных казахстанских рек и озер. И кто знает, может, в недалеком будущем рядом с нынешним появится еще один сухой аквариум, чтобы показать все богатство и многообразие казахстанского рыбного царства.