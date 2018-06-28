Подводные камни гражданского судопроизводства

– Одна из главных задач гражданского судопроизводства – предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду. Именно поэтому у судьи есть право во время рассмотрения дела при выявлении случаев нарушения законности вынести и направить частное определение, более того, если речь идет о нарушении со стороны госорганов, должностных лиц и государственных служащих, то суд обязан это сделать. Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях любых участников процесса признаки уголовного правонарушения, то об этом сообщается прокурору, в то же время частные определения носят предупредительный и профилактический характер.
– Какие структуры чаще всего затрагивают эти определения?
– Если обобщить данные по Павлодарской области, то можно сказать, что эти акты касались деятельности госорганов, должностных лиц и стали основанием для возбуждения уголовного, административного или дисциплинарного производств. Примеры здесь могут быть самыми разными, но многие из них затрагивают именно нарушения, допускаемые госорганами. Деталей масса: в одной из воинских частей при осуществлении госзакупок срок для поставки товара ограничили всего одним днем, хотя закон устанавливает минимальный срок в 15 дней; жилищная комиссия акимата незаконно отказала в приватизации квартиры по остаточной стоимости государственному служащему, хотя он имел необходимый стаж на госслужбе – не менее 10 лет; одному из животноводческих хозяйств, имевшему положительное заключение на получение субсидий, отказали в выплате суммы со ссылкой на нехватку средств, тогда как правила субсидирования при недостаточности финансов предусматривают их выплату пропорционально всем хозяйствам и перенос выплаты на следующий период. Перечислять можно долго. Все это выявляется в рамках рассмотрения гражданских дел.
Добавлю, что Павлодарским областным судом подписан меморандум с департаментом Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции области о принятии действенных мер при выявлении нарушений со стороны госслужащих. И суды области практикуют вынесение частных определений в отношении госслужащих в адрес агентства.
– И какова же реакция «нарушителей»? Такой механизм работает?
– Однозначно ответить сложно, потому что есть серьезная проблема – соответствующие органы по фактам, изложенным в частных определениях, не всегда принимают действенные меры по недопущению впредь аналогичных нарушений, виновные лица не наказываются, адресаты отписываются, указав в ответах – «на обсуждение», «предупреждение» и так далее. То есть формально реакция на частное определение суда есть, но вот объективного эффекта оно не оказало. Например, часто госорганы ссылаются на истечение срока привлечения к дисциплинарной ответственности, на увольнение рядовых работников. Но ведь в частных определениях ставятся вопросы о принятии мер в решении системных проблем, чтобы нарушения больше не повторялись, а не о наказании конкретных сотрудников. Для этого как раз и есть Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.
– Как же сделать частное определение суда более действенным?
– Считаю, что назрела необходимость усилить ответственность должностных лиц. Ведь, не принимая мер вообще или формально отписываясь, они оставляют проблемы нерешенными. В результате подобные «сбои» продолжают возникать и в итоге приводят к повторным аналогичным обращениям в суды.
Сейчас в статье 664 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность должностных лиц за оставление без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно за несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 8 месячных расчетных показателей.
Но подчеркну: частное определение – это судебный акт, который имеет конституционные основы! Оно выносится по результатам гласного, открытого, с участием всех заинтересованных лиц разбирательства дела и подлежит обжалованию. И тем не менее ответственность за его неисполнение такая же, как за игнорирование действий и документов прокурора, следователя и дознавателя.
Думаю, что все-таки ответственность по судебному акту необходимо усилить, выделив в отдельную статью кодекса либо в отдельную часть существующей статьи. Важно пересмотреть и санкцию этой статьи.
– Но ведь стоит обратить внимание и на то, что нарушения совершают не только должностные лица…
– Совершенно верно. Указанная статья кодекса предусматривает ответственность только должностных лиц, тогда как нарушения законов допускают работники негосударственных организаций. К ним можно отнести и адвокатов, и частных судебных исполнителей, и работников проектных и других организаций. Руководители этих объединений не относятся к должностным лицам и, соответственно, не несут ответственность за неисполнение требований частных определений, тогда как согласно статье 270 Гражданского процессуального законодательства, частное определение может быть направлено и иным лицам, выполняющим управленческие функции. Поэтому считаю, что необходимо расширить и уточнить круг субъектов статьи 664 КоАП.
– Как еще можно использовать потенциал судебной системы, чтобы минимизировать системные риски в самых разных сферах деятельности нашего общества?
– Областные суды регулярно проводят анализы и обобщения по различным темам и в результате нередко выявляют схожие нарушения законов, неправильное их применение или толкование, допущенные госпредприятиями или организациями во многих регионах страны. Эту информацию мы обсуждаем на различных судебных форумах, «круглых столах», но, к сожалению, на этом все и заканчивается. А ведь желательно, чтобы по таким системным сбоям председатели областных судов имели процессуальное право на внесение представлений в соответствующие органы и организации для устранения и недопущения впредь подобных нарушений. Поэтому я считаю, что необходимо внести дополнения в Гражданский процессуальный кодекс и в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», где следует предусмотреть право председателей областных судов внесения представлений в соответствующие органы. На практике и сейчас председатели областных судов такие документы вносят, но в форме писем, а придание им статуса официального судебного документа повысило бы эффективность правосудия.
– Может, есть еще какие-то нюансы, которые не касаются судебных актов, но могут, на Ваш взгляд, принципиально улучшить ситуацию?
– Да, есть немаловажные моменты, касающиеся участников процесса. По моему мнению, необходимо законодательно закрепить административную и уголовную ответственность участников процесса по гражданским делам, в том числе сторон, за предоставление недостоверных доказательств в суде и дачу ложных пояснений. Данное предложение вызвано тем, что зачастую стороны в гражданском процессе, в отличие от уголовного, занимают неправдивую позицию, представляют суду ложные, поддельные, сфабрикованные сведения и пояснения. Все это влечет за собой волокиту при рассмотрении дел, может, в конце концов, повлиять на законность и справедливость выносимого судебного акта, однако участники никакой ответственности за это не несут.
Кроме того, статья 653 КоАП предусматривает административную ответственность за проявление неуважения к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным.
На практике нередко участники процесса как раз и не являются в суд без уважительных причин. Однако привлечение их по вышеназванной статье невозможно из-за отсутствия обязательного условия – многие ссылаются на то, что по гражданским делам стороны и иные участники процесса вправе не участвовать в суде. Ведь действительно, в Гражданском процессуальном кодексе от 31 октября 2015 года не предусмотрено право суда на признание обязательным участие сторон в судебном заседание и на принудительный привод ответчика. В результате этого участники игнорируют судебные заседания и в целом судебную ветвь власти, зачастую процессы избегают даже представители органов исполнительной власти.
По общему мнению большинства судей Павлодарской области, явка участников процесса по вызову суда должна стать обязательной нормой поведения, за нарушение которой должна предусматриваться строгая и жесткая ответственность, либо участник процесса должен заранее известить суд о рассмотрении дела в его отсутствие. В связи с этим предлагаю исключить из части 1 статьи 653 КоАП оговорку «в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным».
Все эти предложения, думаю, будут способствовать снижению конфликтности в обществе, быстрому и справедливому рассмотрению споров и в итоге – построению демократического правового государства и вхождению Казахстана в 30 самых развитых стран мира.