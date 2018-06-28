Подводные камни гражданского судопроизводства

– Одна из главных задач граж­данского судопроизводства – предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду. Именно поэтому у судьи есть право во время рассмотрения дела при выявлении случаев нарушения законности вынести и направить частное определение, более того, если речь идет о нарушении со стороны госорганов, должностных лиц и государственных служащих, то суд обязан это сделать. Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях любых участников процесса признаки уголовного правонарушения, то об этом сообщается прокурору, в то же время частные определения носят предупредительный и профилактический характер.

– Какие структуры чаще всего затрагивают эти определения?

– Если обобщить данные по Павлодарской области, то можно сказать, что эти акты касались деятельности госорганов, долж­ностных лиц и стали основанием для возбуждения уголовного, административного или дисцип­линарного производств. Примеры здесь могут быть самыми разными, но многие из них затрагивают именно нарушения, допускаемые госорганами. Деталей масса: в одной из воинских частей при осуществлении госзакупок срок для поставки товара ограничили всего одним днем, хотя закон устанавливает минимальный срок в 15 дней; жилищная комиссия акимата незаконно отказала в приватизации квартиры по остаточной стоимости государственному служащему, хотя он имел необходимый стаж на госслужбе – не менее 10 лет; одному из животноводческих хозяйств, имевшему положительное заключение на получение субсидий, отказали в выплате суммы со ссылкой на нехватку средств, тогда как правила субсидирования при недостаточности финансов предусматривают их выплату пропорционально всем хозяйствам и перенос выплаты на следующий период. Перечислять можно долго. Все это выявляется в рамках рассмотрения гражданских дел.

Добавлю, что Павлодарским областным судом подписан меморандум с департаментом Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции области о принятии действенных мер при выявлении нарушений со стороны госслужащих. И суды области практикуют вынесение частных определений в отношении госслужащих в адрес агентства.

– И какова же реакция «нарушителей»? Такой механизм работает?

– Однозначно ответить сложно, потому что есть серьезная проблема – соответствующие органы по фактам, изложенным в частных определениях, не всегда принимают действенные меры по недопущению впредь аналогичных нарушений, виновные лица не наказываются, адресаты отписываются, указав в ответах – «на обсуждение», «предупреждение» и так далее. То есть формально реакция на частное определение суда есть, но вот объективного эффекта оно не оказало. Например, часто госорганы ссылаются на истечение срока привлечения к дисциплинарной ответственности, на увольнение рядовых работников. Но ведь в частных определениях ставятся вопросы о принятии мер в решении системных проблем, чтобы нарушения больше не повторялись, а не о наказании конкретных сотрудников. Для этого как раз и есть Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.

– Как же сделать частное определение суда более действенным?

– Считаю, что назрела необходимость усилить ответственность должностных лиц. Ведь, не принимая мер вообще или формально отписываясь, они оставляют проб­лемы нерешенными. В результате подобные «сбои» продолжают возникать и в итоге приводят к повторным аналогичным обращениям в суды.

Сейчас в статье 664 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность должностных лиц за оставление без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно за несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 8 месячных расчетных показателей.

Но подчеркну: частное определение – это судебный акт, который имеет конституционные основы! Оно выносится по результатам гласного, открытого, с участием всех заинтересованных лиц разбирательства дела и подлежит обжалованию. И тем не менее ответственность за его неисполнение такая же, как за игнорирование действий и документов прокурора, следователя и дознавателя.

Думаю, что все-таки ответственность по судебному акту необходимо усилить, выделив в отдельную статью кодекса либо в отдельную часть существующей статьи. Важно пересмотреть и санкцию этой статьи.

– Но ведь стоит обратить внимание и на то, что нарушения совершают не только должностные лица…

– Совершенно верно. Указанная статья кодекса предусмат­ривает ответственность только должностных лиц, тогда как нарушения законов допускают работники негосударственных организаций. К ним можно отнес­ти и адвокатов, и частных судебных исполнителей, и работников проектных и других организаций. Руководители этих объединений не относятся к должностным лицам и, соответственно, не несут ответственность за неисполнение требований частных определений, тогда как согласно статье 270 Гражданского процессуального законодательства, частное определение может быть направлено и иным лицам, выполняющим управленческие функции. Поэтому считаю, что необходимо расширить и уточнить круг субъектов статьи 664 КоАП.

– Как еще можно использовать потенциал судебной сис­темы, чтобы минимизировать системные риски в самых разных сферах деятельности нашего общества?

– Областные суды регулярно проводят анализы и обобщения по различным темам и в результате нередко выявляют схожие нарушения законов, неправильное их применение или толкование, допущенные госпредприя­тиями или организациями во многих регионах страны. Эту информацию мы обсуждаем на различных судебных форумах, «круглых столах», но, к сожалению, на этом все и заканчивается. А ведь желательно, чтобы по таким системным сбоям председатели областных судов имели процессуальное право на внесение представлений в соответствующие органы и организации для устранения и недопущения впредь подобных нарушений. Поэтому я считаю, что необходимо внести дополнения в Гражданский процессуальный кодекс и в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», где следует предусмотреть право председателей областных судов внесения представлений в соответствующие органы. На прак­тике и сейчас председатели областных судов такие документы вносят, но в форме писем, а придание им статуса официального судебного документа повысило бы эффективность правосудия.

– Может, есть еще какие-то нюансы, которые не касаются судебных актов, но могут, на Ваш взгляд, принципиально улучшить ситуацию?

– Да, есть немаловажные моменты, касающиеся участников процесса. По моему мнению, необходимо законодательно закрепить административную и уголовную ответственность участников процесса по гражданским делам, в том числе сторон, за предоставление недостоверных доказательств в суде и дачу ложных пояснений. Данное предложение вызвано тем, что зачастую стороны в гражданском процессе, в отличие от уголовного, занимают неправдивую позицию, представляют суду ложные, поддельные, сфабрикованные сведения и пояснения. Все это влечет за собой волокиту при рассмотрении дел, может, в конце концов, повлиять на законность и справедливость выносимого судебного акта, однако участники никакой ответственности за это не несут.

Кроме того, статья 653 КоАП предусматривает административную ответственность за проявление неуважения к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным.

На практике нередко участники процесса как раз и не являются в суд без уважительных причин. Однако привлечение их по вышеназванной статье невозможно из-за отсутствия обязательного условия – многие ссылаются на то, что по гражданским делам стороны и иные участники процесса вправе не участвовать в суде. Ведь действительно, в Гражданском процессуальном кодексе от 31 октября 2015 года не предусмотрено право суда на признание обязательным участие сторон в судебном заседание и на принудительный привод ответчика. В результате этого участники игнорируют судебные заседания и в целом судебную ветвь власти, зачастую процессы избегают даже представители органов исполнительной власти.

По общему мнению большинства судей Павлодарской облас­ти, явка участников процесса по вызову суда должна стать обязательной нормой поведения, за нарушение которой должна предусматриваться строгая и жесткая ответственность, либо участник процесса должен заранее известить суд о рассмотрении дела в его отсутствие. В связи с этим предлагаю исключить из части 1 статьи 653 КоАП оговорку «в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным».

Все эти предложения, думаю, будут способствовать снижению конфликтности в обществе, быстрому и справедливому рассмотрению споров и в итоге – построению демократического правового государства и вхож­дению Казахстана в 30 самых развитых стран мира.