Подводные рифы в колбасном фарватере

Говоря о внешних рынках, следует прежде всего иметь в виду Россию, с которой Северо-Казахстанская область имеет самые простые и надежные пути сообщения. Объективно для такого сотрудничества есть все предпосылки. Государственная программа развития животноводства и задумывалась, и финансировалась именно с упором на экспортный потенциал мясного производства.

Из 3 800 североказахстанских сельхозтоваропроизводителей каждый третий занимается животноводством. На сегодня в регионе насчитывается 440,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 530,9 тыс. овец и коз, 148,4 тыс. лошадей, 149,7 тыс. свиней и 5,2 млн голов птицы – но в данном случае птицеводство как имеющую ряд существенных отличий отрасль целесообразно вынести за скобки. Сосредоточимся на направлениях, которые при широком разнообразии ассортимента можно для простоты восприятия назвать колбасными. Тут общая граница с тремя российскими областями, в которых проживает свыше 6,5 млн человек, открывает поистине безграничную перспективу.

Это с одной стороны. С другой же – при том, что основных продуктов питания СКО производит намного больше собственной потребности, в прошлом году загруженность мясо­перерабатывающих предприятий составила всего 53%. По итогам истекшего полугодия разительных перемен к лучшему тоже не наблюдает­ся: если в 2016-м было произведено 1 594 тонны колбасных изделий, то с начала 2017-го – 580.

С учетом того, что, по данным департамента статистики, за январь – апрель нынешнего года в Российскую Федерацию (иные направления не указаны, видимо, из-за их отсутствия) продано всего 67 тонн мяса всех видов, вести речь об экспортном потенциале не приходится.

Складывается парадоксальная ситуация: важность отрасли ни у кого сомнения не вызывает, потребности населения и возможности производителей совпадают, а прогресса не видно. Не исключено, что причина тут все в той же незавершенности цепочки. Если по части производства мяса существует вполне определенный порядок действий при покупке скота, создании репродукторов, откормочных площадок, и сельчанин знает, куда и к кому ему обратиться на каждом этапе, то при реализации продукции он остается один на один с приехавшими из России оптовиками – гораздо более опытными, чем он, и несравнимо более напористыми. Так и перерабатывающие предприятия создаются – каждое само по себе. Затевая производство, явно не всякий предприниматель ожидает, что его теоретические представления о рыночных правилах существенно разнятся с реалиями.

Сегодня в СКО действуют 14 мясоперерабатывающих предприятий. Было 19. Одна из трудностей прорыва к российскому потребителю состоит в более высокой цене казахстанской продукции. А как ее сделать ниже, если большая часть поголовья (60% КРС, три четверти лошадей, практически все свиньи) в СКО приходится на личные подсобные хозяйства, а не крупнотоварное производство?

Конечно, есть у нас и козыри – отменное качество мясных изделий из натурального сырья. Да, на местных прилавках можно увидеть немало привозных колбас, но привлекают они лишь бросовой ценой. Тут даже сам покупатель не сомневается: если кило говядины стоит 1 200 тенге, а кило колбасы, да к тому же за тысячу-полторы километров доставленной, – 600, то мясо в ней надо с микроскопом искать. И качество свое всегда возьмет: на проведенных недавно ярмарках в сопредельных российских областях все привезенное североказахстанцами было вмиг раскуплено. Но следом караваны фур не потянулись.

Как говорят сами производители, мы в Казахстане руководствуемся нормативными актами Таможенного союза, а в РФ, где каждая область имеет собственное правительство, часто «всплывают» и какие-то собст­венные правила. Конечно, проявив настойчивость, вы сможете доказать, что положения ТС выше местечковых, но мясная продукция – не тот товар, что позволяет тратить время на хож­дения по инстанциям.

Вот так и получается, что порой мясоперерабатывающие (!) предприятия отвозят соседям просто охлажденное мясо, дабы избежать лишних проблем. И избегают отнюдь не лишней прибыли.

Возможно, ситуацию способно переломить высказанное на встрече с членами общественного совета акимом СКО Кумаром Аксакаловым намерение создавать в Омской, Курганской и Тюменской областях РФ торговые дома для продвижения отечест­венных товаров, производящихся в сельском хозяйстве. Тогда каждый североказахстанский переработчик, зная, что неожиданных подводных камней перед ним не возникнет, получит весомый стимул расширения производства.