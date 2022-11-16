Подвозил своих сестер на служебном авто: видео с туркестанским полицейским прокомментировали в ДП

В Департаменте полиции Туркестанской области проведена проверка по видео с полицейским из Кентау, сообщает Kazpravda.kz.

Автор ролика снял на видео полицейского на служебном автомобиле, который, как утверждается, вез «неизвестных девушек».

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области заверили, что видеозапись была незамедлительно принята руководством ДП к сведению, проведена соответствующая проверка.

Установлено, что инцидент произошел 11 ноября в 22:00 часов в Кентау.

«Со слов полицейского, он подвез своих сестер по их просьбе.

На сегодняшний день по поручению руководства Департамента полиции Туркестанской области проводится служебная проверка.

За нарушение правил дорожного движения в отношении полицейского, управлявшего служебным автотранспортом, составлен протокол по части 1 административной статьи «Нарушение правил маневрирования», – прокомментировали публикацию в ведомстве.