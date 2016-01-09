Свежий выпуск
​Подземная оранжерея
Асет КАЛЫМОВ

Управление по вопросам молодежной политики Алматинской области совместно с МК «Жас Отан» уже третий год подряд организует интеллектуальное состязание среди молодых ученых, учащихся вузов, колледжей и профессионально-технических школ. Цель конкурса – отбор инновационных проектов в приоритетных секторах образования и науки. Ежегодно победители и призеры получают безвозмездные гранты областного акимата на реализацию креативных идей.

Так, в 2014 году сотрудники регионального молодежного научно-исследовательского центра при Жетысуском государственном университете им. И. Жансугурова представили проект подземной оранжереи с внедрением новых технологий по выращиванию плодоовощной продукции. Выиграв грант на сумму 8 млн тенге, молодые инженеры построили уникальный объект в подсобном помещении ЖГУ. Инновационность теплицы в том, что здесь сельхозкультуры сажают не прямо в грунт, а применяют различные виды гидро- и аэропоники. Для поддержания корней используют торф, керамзит, минеральную вату. Растения питают специальным раствором, обогащенным минералами. Овощи и фрукты посажены в пять ярусов на площади 300 кв. м, что способствует повышению урожайности.

Как рассказал автор изобретения Нуртас Шаяхметов, в теплице можно производить любую сельхозпродукцию: от традиционных для нашей страны овощей до экзотических теплолюбивых культур. Сейчас посажены семена огурцов, помидоров, перца, баклажанов, лука, клубники. Конструкция оранжереи позволяет и зимой без использования отопительных систем поддерживать внутри 60-градусную температуру. А это колоссальное энергосбережение. В ближайшее время изобретатели намерены собрать первый урожай – по 18 кг с каждого квадратного метра.

В минувшем году Нуртас Шаяхметов и его помощники Нияз Аубакиров, Ербол Телебаев и Елеубек Акжолов под руководством кандидата физико-математических наук Ерката Мукажанова усовершенствовали свою чудо-теплицу и вновь подали заявку на конкурс Very Innovative People. Апробировав несколько методов выращивания овощей, рацио­нализаторы выбрали самую оптимальную технологию, и теперь, по их расчетам, удастся повысить урожайность как минимум на 30%.

В общей сложности на суд компетентного жюри было представлено более 20 ноу-хау в сфере гуманитарных, технических, экономических и естественных наук. В их числе – новые способы получения электроэнергии, биотоплива. Однако лучшей работой была признана полностью автоматизированная теплица-термос ЖГУ, соз­дателям которой вручили главный приз размером 4 млн тенге. Номинанты, занявшие второе и третье места, получили сертификаты на 750 тыс. и 250 тыс. тенге.

Подводя итоги конкурса, заместитель акима области Бахтияр Унербаев отметил, что это один из самых перс­пективных проектов в сфере тепличных хозяйств. Пока он служит экспериментальной площадкой, но в будущем термос-теплица с применением гидропоники станет научной базой для всего аграрного сектора Жетысу. Б. Унербаев посоветовал ребятам уже сейчас заключать договоры с ресторанами и магазинами на поставку фруктов и овощей. В свою очередь молодые ученые обещали оформить патент и обязательно поделиться с фермерами своими наработками. По их словам, совсем скоро рядом с теплицей вырастет целый комплекс по выращиванию, переработке и хранению сельскохозяйственных культур.

По мнению руководителя управления по вопросам молодежной политики Рустама Алпысбаева, разработки семиреченских Кулибиных могут смело претендовать на участие в международной выставке EXPO 2017 в Астане.

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