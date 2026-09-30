Подземные источники – на особом контроле

Одним из первых этапов стала выработка стратегического видения развития отрасли. О том, какие цели и задачи закреплены в соответствующей Концепции развития до 2030 года, в ходе пресс-конференции на площадке СЦК рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Как пояснил представитель ведомства, проект концепции пока находится на стадии сог­ласования с заинтересованными госорганами, принятие документа ожидается до конца нынешнего года. Одна из его главных задач – учет и использование подземных водных источников во всех отраслях экономики и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

На данный момент респуб­лика располагает значительным ресурсом подземных вод. Объем утвержденных эксплуатационных запасов составляет 43,2 млн кубометров в сутки (15,7 кубокилометра в год), из них на хозяйственно-питьевое водоснабжение направляется 21 160,2 тыс. кубов в сутки, для производственно-технического ежесуточного водоснабжения – 2 394,5 тыс. кубов, для орошения земель – 19 607,2 тыс. кубометров (7,16 млрд кубов в год).

При этом уровень фактичес­кого использования подземных вод для орошения составляет менее двух процентов.

Вместе с тем основным документом отрасли уже стал новый Водный кодекс, предусматривающий меры, направленные на повышение эффективности использования водных ресурсов. В целях эффективного и рацио­нального управления подземными гидроресурсами на базе министерства в 2024 году создана Национальная гидрогеологическая служба.

Приоритеты ее деятельности – проведение поиска, оценка запасов подземных вод, ликвидация и консервация бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин, мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель.

Вице-министр также сообщил: в предстоящем трехлетнем плановом периоде в рамках проведения государственных поисково-оценочных работ по подземным водам планируется осуществить 88 проектов, направленных на организацию поисково-разведочных и доразведочных работ, а также разработку проектно-сметной документации.

В планах у профильного министерства – поэтапное восстановление и перебуривание существующих скважин, а также бурение свыше тысячи новых, что позволит увеличить их сеть до 5 тыс. наблюдательных пунк­тов по всей стране.

– В этом году мониторинг ведется во всех областях респуб­лики. В рамках модернизации сети планируется пробурить 135 скважин, отремонтировать и очистить 139, провести прокачку 3 396 скважин. В 2027 году будут продолжены режимные наблюдения. В рамках работ также предусматривается наблюдение за уровнем и качеством подземных вод, анализ их гидрогеодинамических, гидрогеохимических и геотермических показателей, обработка и систематизация результатов наблюдений, а также ведение Государственного водного кадастра и банка данных о подземных водах, – сказал Талгат Момышев.

Особое внимание в уполномоченном ведомстве уделяют цифровизации гидрогеологической отрасли. Ведется работа по внесению данных о мониторинговых и эксплуатационных скважинах в Национальную информационную систему водных ресурсов РК. На сегодняшний день уже добавлены сведения о более чем трех тысячах наблюдательных скважин государственного мониторинга.

Это позволит создать единую цифровую платформу с информацией о запасах и качест­ве подземных вод, результатах поис­ково-оценочных работ, мониторинге, родниках, эксплуатационных, наблюдательных и самоизливающихся скважинах.