Подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО

Культура,История
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Под председательством акима области Нурдаулета Килыбая состоялось совещание с представителями технической оценочной миссии ИКОМОС по включению памятников «Подземные мечети полуострова Мангистау» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz по информации пресс-службы акима региона

Фото: ЦОК Мангистауской области

На заседании, в соответствии с поручением, данным Главой государства на Национальном курултае, обсуждался вопрос о включении в международный список пяти подземных мечетей региона - Бекет-ата, Караман-ата, Шакпак-ата, Шопан-ата и Султан-епе.

Памятники были включены в предварительный список ЮНЕСКО в 2021 году. В этом направлении под руководством Министерства культуры и информации разработана научно-проектная документация и направлена в штаб-квартиру в Париже. Кроме того, были определены охранные территории, установлены информационные стенды, подготовлены фото- и видеоматериалы.

В состав миссии вошли международные эксперты, среди которых – профессор Университета Улудаг в Бурсе, эксперт ИКОМОС Кывылджим Чоракбаш Фиген Балыкесир, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин, генеральный директор государственного предприятия «Казреставрация» Олжас Шариязданов и архитектор учреждения Ляззат Бейсембаева.

Аким области в своём выступлении отметил богатство историко-культурного наследия Мангистау.

- Мангистау – край с глубокой историей. Здесь находятся подземные мечети, древние некрополи и мавзолеи, являющиеся выдающимися памятниками архитектуры. В рамках программы «Мәдени мұра» проведена комплексная работа по защите этих памятников. В результате пять подземных мечетей были внесены в предварительный список ЮНЕСКО. В настоящее время определены охранные территории, ведутся научно-исследовательские работы. Включение этих объектов в список всемирного наследия позволит не только сохранить исторические ценности нашего народа, но и даст импульс культурному и экономическому развитию страны, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В завершение встречи глава региона отметил большое значение работы миссии для области и подчеркнул, что все мероприятия будут продолжены в соответствии с международными требованиями.

Ранее сообщалось, что представитель ЮНЕСКО прибыла для ознакомления со скальными мечетями Мангистау.

Включение Скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - на личном контроле Президента.

#ЮНЕСКО #Мангистау #мечети

