Подземный бункер с угнанными внедорожниками обнаружили в Алматинской области

Организатора серии угонов элитных внедорожников задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полицейских, на территории одного из частных домов в поселке Айтей Карасайского района был обнаружен подземный бункер со спрятанными угнанными внедорожниками.
"Основной подозреваемый по уголовному делу – 33-летний житель Туркестанской области подался в бега, однако специально созданной следственно-оперативной группой был задержан и взят под стражу. В настоящее время подозреваемому инкриминируются семь угонов дорогих транспортных средств", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Он также отметил, что подозреваемый ранее четырежды судим за разбойное нападение, кражи чужого имущества и хулиганство с применением оружия.
