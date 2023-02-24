Поджег квартиру и сбросился с 5-го этажа житель Павлодара
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Житель Павлодара выпрыгнул из окна многоэтажки после поджога своей квартиры. Полиция города выясняет обстоятельства происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Стражи порядка установили, что 36-летний павлодарец проживает в квартире вместе с матерью. В тот день пьяный горожанин поджег квартиру и выпрыгнул из окна 5-го этажа.
Сообщение об этом поступило в полицию Павлодара 23 февраля около 18:30.
Жильцов не эвакуировали, пожар потушили на месте.
Мужчина с травмами попал в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.