Поджег квартиру и сбросился с 5-го этажа житель Павлодара

Житель Павлодара выпрыгнул из окна многоэтажки после поджога своей квартиры. Полиция города выясняет обстоятельства происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: pixabay.com

Стражи порядка установили, что 36-летний павлодарец проживает в квартире вместе с матерью. В тот день пьяный горожанин поджег квартиру и выпрыгнул из окна 5-го этажа.

Сообщение об этом поступило в полицию Павлодара 23 февраля около 18:30.

Жильцов не эвакуировали, пожар потушили на месте.

Мужчина с травмами попал в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.