В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области рассказали о состоянии 3-летнего мальчика, которого вместе с его матерью облил керосином и поджег сосед, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

«3-летний мальчик сегодня переведен из реанимации в отделение. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но уже не жизнеугрожающее. В понедельник ребёнку была проведена пластика верхних конечностей, грудного отдела и части спины. Ребёнок находится с мамой», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 16 марта в дежурную часть управления города Рудный поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджёг 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь.