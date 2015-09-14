Поджегшего свою бывшую жену мужчину задержали в Астане
Полицейские задержали мужчину, который облил бензином и поджег свою бывшую жену в Астане,передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
"Садуов был задержан сотрудниками ДВД города Астаны. По информации сотрудников полиции, мужчина скрывался в частном доме у своих родственников в специально обустроенном помещении, которое находилось в погребе", – говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла 26 мая возле школы № 25 по ул. Алтынсарина, где Светлана Садуова работала учительницей. Со слов очевидцев, мужчина избил женщину, облил ее бензином и поджег. После совершенного он скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.
Пострадавшая была доставлена с многочисленными ожогами в городскую больницу № 1 Астаны. Площадь поражения тела потерпевшей составила 70%, состояние пациентки медики характеризовали как "крайне тяжелое". Через несколько дней Светлана Садуова скончалась. У нее осталось четверо детей.