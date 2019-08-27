Поджигатели автомобилей задержаны в Алматы

Общество
1312
Айдана Демесинова
фото с сайта avtozakony.ru
В Алматы задержаны 18-летние юноши, которые на территории четырех районов города занимались кражами автозапчастей, угонами и поджогами автомобилей, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"По совокупности в общей сложности данными лицами совершено 26 преступлений в Алататауском, Ауэзовском, Жетысуском, Наурызбайском районах. Орудовали они в разное время суток. В "послужном" списке подозреваемых – кражи аккумуляторов, колес, магнитофонов из салонов авто, а затем забавы ради молодые люди поджигали объект своего преступного посягательства. Как сейчас они утверждают, таким образом, якобы, развлекались, полагаясь, что эффект от этого будет как в зарубежных боевиках", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

После молодые люди уже решили угонять чужие машины и далее сбывать их за деньги. По данным полиции, подозреваемые являются жителями Алматинской и Жамбылской областей.

Стоит отметить, что один из них также изобличен в разбойном нападении с применением холодного оружия.

В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в ИВС ДП города Алматы.

