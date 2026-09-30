Поедет кубок в Жетысу

Спорт
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Сырдарьинском райо­не Кызылординской области завершился ХХVII международный турнир, посвященный памяти государственного и общест­венного деятеля Елеу Кошербаева.

Фото Нурболата Нуржаубая

На церемонии открытия высту­пили заместитель акима Кызылординской области и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, ветеран Афганской войны генерал-майор Алимжан Ерниязов, ветераны спорта, государственные и общественные деятели, потомки Елеу Кошербаева. Выступающие отметили его вклад в социально-экономическое развитие региона и пожелали спортсменам яркой игры и побед.

В советское время Елеу Кошербаев возглавлял в регионе Теренозекский и Сырдарьинский райисполкомы, комитеты партии Кармакшинского и Казалинского районов, работал заместителем председателя облисполкома. Традиционный турнир проводится на высоком уровне и вносит ощутимый вклад в популяризацию волейбола и детско-юношеского спорта в стране. В этом году награды разыграли 22 юношес­кие команды (2012–2013 годов рождения) из всех регионов страны, городов Астаны, Алматы, Шымкента и Байконыра, а также Республики Узбекистан.

По итогам бескомпромиссных баталий кубок победителей завоевала команда из области Жетысу. На втором месте волейболисты из Астаны, на третьем – Сырдарьинского района, на четвертом – Респуб­лики Узбекистан. Оргкомитет также отметил лучших игроков. Специальных призов удостое­ны нападающий Нуржигит Кашакбай (Сырдарьинский район), защитник Диас Амангельды (Актюбинская область), связующий Эльбек Абдуганиев (Республика Узбекистан). Лучшим игроком турнира признан Кайнар Калмурат (область Жетысу). Отдельный приз вручили лучшему арбитру соревнований – Евгению Курбатову.

#турнир #Спорт #волейбол #Елеу Кошербаев

Популярное

Все
Как сделать школы нового формата моделью будущего?
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Возрождая традиции читающих наций
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Инвестиции в инфраструктуру
Мастера тонкой лирики
Құрақ көрпе – чемпион!
Тайник под обшивкой
Перестановки в рейтинге
Кубок FIA по дрифту
Подземные источники – на особом контроле
«Аят» лидирует в турнире
Поедет кубок в Жетысу
Нуринцы справляют новоселья
Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки
Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии
«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом
Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх
Путь к развитию садовой селекции открывает наука
В ВКО нашли тело второго рыбака
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
«Железный конь» отечественной сборки
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Правовед. Ученый. Наставник
Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте
Президент объявил в стране общенациональный траур
В Астане из реки извлекли автомобиль
Азиада набирает ход: ни дня без медали
«Электронный двойник» теплосетей
Реальные задачи – конкретные решения
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Шутов и «Барыс» непобедимы!
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
В разгаре уборка картофеля
Теперь пожизненный запрет
Системная трансформация с конкретными целями
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

«Аят» лидирует в турнире
Кубок FIA по дрифту
Перестановки в рейтинге
Лучшие кикбоксеры планеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]