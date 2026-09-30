Поедет кубок в Жетысу

На церемонии открытия высту­пили заместитель акима Кызылординской области и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, ветеран Афганской войны генерал-майор Алимжан Ерниязов, ветераны спорта, государственные и общественные деятели, потомки Елеу Кошербаева. Выступающие отметили его вклад в социально-экономическое развитие региона и пожелали спортсменам яркой игры и побед.

В советское время Елеу Кошербаев возглавлял в регионе Теренозекский и Сырдарьинский райисполкомы, комитеты партии Кармакшинского и Казалинского районов, работал заместителем председателя облисполкома. Традиционный турнир проводится на высоком уровне и вносит ощутимый вклад в популяризацию волейбола и детско-юношеского спорта в стране. В этом году награды разыграли 22 юношес­кие команды (2012–2013 годов рождения) из всех регионов страны, городов Астаны, Алматы, Шымкента и Байконыра, а также Республики Узбекистан.

По итогам бескомпромиссных баталий кубок победителей завоевала команда из области Жетысу. На втором месте волейболисты из Астаны, на третьем – Сырдарьинского района, на четвертом – Респуб­лики Узбекистан. Оргкомитет также отметил лучших игроков. Специальных призов удостое­ны нападающий Нуржигит Кашакбай (Сырдарьинский район), защитник Диас Амангельды (Актюбинская область), связующий Эльбек Абдуганиев (Республика Узбекистан). Лучшим игроком турнира признан Кайнар Калмурат (область Жетысу). Отдельный приз вручили лучшему арбитру соревнований – Евгению Курбатову.