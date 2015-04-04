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Поединок сильных духом
Елена ИВАНОВА
Ее костяк сформировали победители другого чемпионата – среди юниоров, молодежи, мастеров и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоявшегося в Алматы.
Международная федерация армспорта для людей с физическими недугами (IAFD) была создана в 2013 году. А в 2014 году в Польше прошел первый чемпионат мира IAFD. Спортсмены выступали в разных классификациях, которые соответствуют типу заболевания. Именно этот принцип и позволяет принимать участие в подобных состязаниях достаточно широкому кругу претендентов на победу. Так, чемпионат в Алматы собрал более 30 участников.
В категории ARM1 здесь соревновались спортсмены-колясочники в абсолютном первенстве. Чемпионом стал Айболат Кунапиев из Восточного Казахстана. В ARM2 – боролись спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата, которые могут состязаться стоя. В этом классе было четыре весовых категории. Чемпионами Казахстана стали Казыбек Шардахмет из ЮКО, Дмитрий Солянин из Алматинской области, Улукбек Куралбаев из ЮКО и Марат Каскербаев из Астаны.
В ARM4 боролись спортсмены с нарушением речи и слуха. Здесь было разыграно первенство в трех весовых категориях. Чемпионами Казахстана стали Дмитрий Шубаба и Андрей Путинцев из Акмолинской области, Данияр Тайменов из ВКО.

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