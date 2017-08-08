​Поедут на «Вуэльту»

С 19 августа по 10 сентября сос­тоится третья в сезоне много­дневная велогонка из серии Гранд-туров – испанская «Вуэльта». Шансы команд пока не сильно комментируются и анализируются, мало кто из менеджеров уже назвал своих участников. Но, как всегда, первым сообщает названия заявленных команд и их предварительные составы сайт velolive.com. И практически не ошибается.

На этот раз он «нагадал» ко­ман­де Astana Pto Team такую компанию попутчиков: Фабио Ару (Италия), Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес (оба – Испания), Сергей Чернецкий (Россия), Лоу­ренс де Вриз (Бельгия), Йеспер Хансен (Дания), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Никита Стальнов (Казахстан). Еще одного гонщика, который выступит под № 67, сайт назвать затруднился, пообещав уточнить и сообщить о решении команды чуть позже.