Поэт, признанный миром

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Любовь Доброта

В туркестанской библиотеке «Farab» прошел творческий вечер, посвященный 80-летию народного писателя Казахстана, Героя Труда РК Мухтара Шаханова.

В холле библиотеки развернулась книжная выставка «Әлем танған ақын» («Поэт, признанный миром»). Организаторы представили здесь многочисленные книги, вышедшие из-под пера юбиляра, труды литературных критиков о творчестве народного писателя, ставшего настоящим символом совести нации. Среди них – по­эма «Заблуждение цивилизации», которую немецкий писатель Фридрих Хитцер назвал «шаровой молнией для Европы».

Мухтар Шаханов родился в Южном Казахстане, его детство прошло в предгорном ауле, там и сформировалось трепетное отношение к национальным истокам, языку, истории и культуре. Баллады и поэмы Мухтара Шаханова переведены более чем на 20 языков мира, а драмы поставлены на сценах театров разных стран. Такая востребованность и популярность его произведений – свидетельство того, что в их основе лежат общечеловеческие ценности.

На торжественном собрании аким области Дархан Сатыбалды поздравил Мухтара Шаханова с юбилеем, высоко оценив заслуги писателя перед страной.

– От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем, – подчеркнул Дархан Сатыбалды. – Ваша поэзия, призывающая к добродетели, справедливости, любима и почитаема людьми разных стран. Для нас большая честь отмечать юбилей на земле, где вы родились. Недавно Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестан поднял вопрос о присвоении особого статуса городу. Для этого есть все основания. Считаю, что ваш вклад в становление Туркестана как духовной столицы велик, благодаря вам об Отраре и Туркестане узнал весь мир.

О нации, активной гражданской позиции, защите государства, духовности говорил со сцены и сам юбиляр.

На праздничном вечере прозвучали песни на стихи Мухтара Шаханова. Вместе с артистами Областной филармонии им. Ш. Калдаякова он исполнил песню «Туған күн кешінде».

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