Поэта нестареющее слово Свежий выпуск 814 Людмила КОРИНА

Весь год в Приуралье будут звучать стихи народного поэта, проходить вечера памяти, конкурсы чтецов, сочинений и рисунков. Завершается строительство уникального объекта, который не имеет аналогов в Казахстане, – Центра искусств им. Кадыра Мырза Али. Он расположен в северо-восточной части города, где возводятся микрорайоны и все отчетливее вырисовываются контуры новой главной площади Уральска.

В центре будет работать музей поэта, экспонаты для которого уже собраны. В рамках программы юбилейных торжеств пройдут кадыровские чтения, состоится концерт, где прозвучат песни на стихи Кадыра, и республиканская мушайра.



