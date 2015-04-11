Поэта нестареющее слово

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Людмила КОРИНА
Весь год в Приуралье будут звучать стихи народного поэта, проходить вечера памяти, конкурсы чтецов, сочинений и рисунков. Завершается строительство уникального объекта, который не имеет аналогов в Казахстане, – Центра искусств им. Кадыра Мырза Али. Он расположен в северо-восточной части города, где возводятся микрорайоны и все отчетливее вырисовываются контуры новой главной площади Уральска.
В центре будет работать музей поэта, экспонаты для которого уже собраны. В рамках программы юбилейных торжеств пройдут кадыровские чтения, состоится концерт, где прозвучат песни на стихи Кадыра, и республиканская мушайра.

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