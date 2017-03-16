​Поэта пламенные строки

Мероприятие проводилось в рамках подведения итогов республиканской акции «Бір ел – бір кітап» («Одна страна – одна книга»), его цель – знакомство с жизнью и творчеством Торайгырова, воспитание подрастающего поколения, популяризация отечественной литературы. В чис­ле приглашенных были общест­венные деятели, студенты колледжей и учащиеся школ города. Собравшиеся увидели кадры тематических документальных фильмов, ознакомились с новой информацией о поэте.

Произведения Султанмахмута Торайгырова отличаются глубиной суж­дений, демократизмом, остротой, полны оптимизма, и не верится, что они написаны тяжелобольным юношей. Литературная деятельность Торайгырова началась в трудные годы, наступившие пос­ле поражения Первой русской революции. Он не устает пропагандировать науку и просвещение (стихо­творения «Религия», «Учение», «Слепой монах», «Сарыбас» и другие). Хорошо понимая, как необходимы простым людям знания, Султан­махмут Торайгыров намеревался открыть школу для детей бедняков, собирал средства, разъезжая по богатым аулам.

Надежды не осуществились: степные толстосумы, в том числе и его зажиточные сородичи, категорически отказались помочь юноше. Устремленное в будущее творчество Султанмахмута Торайгырова проникнуто страстной мечтой о свободном обществе. Его литературное наследие несет идеи человечности, бескорыстной любви к Родине. Своей подвижнической жизнью и творчеством поэт-народолюбец утверждает нравственный идеал человека.

Звучали на вечере, подготовленном сотрудниками Музея литературы и искусства им. Бухар-жырау, стихи и песни. Ержан Шарипханов исполнил пес­ню «Біздің елдің жігіттері», Сауле­ Арынгазина – «Дайдидау», «Желсіз түнде жарық ай». Стихо­творения самого Султанмахмута Торайгырова «Ақ сәуле», «Бұл кім?», «Сүйемін» прочли­ Жанаргуль Тактаганова и Нажмиден Бекзат.