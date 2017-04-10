Проблемы оказания качественных медицинских услуг и пути их решения стали главной темой посещения объектов здравоохранения акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым. Знакомство с потенциалом регио­нальных учреждений началось с областной клинической больницы. Ее отделения находятся в четырех зданиях и принимают в год более 12 тыс. пациентов.

Терапевтический корпус, куда сразу направился аким области, рассчитан на 210 коек круглосуточного пребывания и 35 – дневного. Старое здание бывшего общежития реконструировали под медицинскую организацию 30 лет назад. А сегодня в нем расположен единственный в области гематологический центр и действует множество специализированных отделений. Помещения давно не видели капитального ремонта. В палатах и коридорах стертый латаный линолеум, требующие ремонта стены и потолки, изношенная сантехника.

– Мне говорили, что плохо, но я не думал, что здесь настолько убого, – не смог скрыть своего удивления Ерлан Кошанов.

По словам руководителя областного управления здраво­охранения Ержана Нурлыбае­ва, на ремонт этого корпуса областной клинической больнице из бюджета в текущем году выделено 194 млн тенге. Аким области поручил найти дополнительные источники и увеличить сумму. На здание площадью более 9 000 кв. м требуется 500 млн тенге, сообщил Ержан Нурлыбаев. Ремонт медицинских организаций осложняют перемещения отделений и пациентов, поэтому работы ведутся поэтапно. В нынешнем году на них будет направлено 250 млн тенге. Завершение стройки намечено на будущий год.

Сотрудники больницы рассказали акиму области и других недостатках. Так, на все здание имеется единственный лифт, что создает сложности с доставкой тяжелых больных. Необходим терапевтическому корпусу и свой магнитно-резонансный томограф. Тут же выяснилось, что вопрос с его приобретением облздрав стремится решить на принципах ГЧП. Аким области дал поручения по всем прозвучавшим проблемам.

Конечно, регион нуждается в новой областной многопрофильной больнице. Вопрос о ее строи­тельстве впервые прозвучал в начале 1990-х годов, его решение отложили из-за кризиса. Позже созданный проект не получил финансирования. К теме вернулись в 2008-м – была разработана проектно-сметная документация, стоимость строительства и оснащения оценили в 12 млрд тенге. В больничный комплекс вошли терапевтический, хирургический корпуса, лаборатории. Но дело дальше не двинулось. В нынешнем году решено актуализировать ПСД, на что есть средства в бюджете.

На следующий год намечены переговоры о финансировании из республиканского бюджета, тогда же можно будет начать строительство, доложил Ержан Нурлыбаев. С появлением областной многопрофильной больницы на 300 коек в регионе возникнет медицинский кластер с центром крови и областной детской больницей. Проект понравился акиму области.

– Жители региона нуждаются в такой клинике, и будут приложены все усилия для реализации идеи, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В регионе капитальный ремонт требуется 60 медицинским учреж­дениям. Затраты исчисляются в 7 млрд тенге. Аким области дал задание управлению здравоохранения сделать и представить в недельный срок календарный план по всем объектам здравоохранения, указав их состояние и количество требуемых средств по каждой больнице отдельно. Деньги будут предоставляться поэтапно и ежегодно.

Уровень устройства современного медицинского учреждения продемонстрировал новый нейрореабилитационный центр «Луч», предназначенный для больных, перенесших инсульт и заболевания нервной системы после инсульта. Он служит положительным примером решения актуальных задач в здравоохранении через ГЧП. По оснащению и набору терапевтических процедур такой центр пока единственный в стране, утверждают специалисты.

«Луч» служит практической базой кафедре неврологии и реа­билитации КГМУ. Пациентам восстановление обходится бесплатно – расходы на лечение компенсируются госзаказом в объеме 48 млн тенге, рассчитанных на 340 больных. Возмещение за каждого пациента составляет 100 тыс. тенге. По словам руководства, потребность в таком центре огромная. В эти дни ведется запись уже на середину мая. Аким области поручил увеличить госзаказ НРЦ «Луч» и ознакомился с проектами, планируемыми к реализации по государственно-частному парт­нерству в нынешнем году.

Регион заметно отличается активным развитием ГЧП в здравоохранении. Механизм сотрудничества частного и государственного интересов продуктивно способствует расширению сети медицинских учреждений. В планах 2017 года намечено внедрить 9 проектов на сумму свыше 2 млрд тенге, в том числе сразу три цент­ра: детский реабилитационный, аллергологический, семейного здоровья. В текущем году в Караганде откроется первая в формате ГЧП поликлиника.

Стало известно, что появился инвестор, готовый создать лечебно-профилактическое учреждение в центральной части города, что избавит от хронической перегрузки ТОО «Городской центр ПСМП», где обслуживаются до 100 тыс. человек. Ерлан Кошанов поручил организовать встречу с потенциальными инвесторами, чтобы из первых уст узнать, что мешает развитию государственно-частного партнерства и какие первоочередные проблемы нужно решить.