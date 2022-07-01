Фото: пресс-служба омбудсмена
Общество
Поэтапно публиковать списки погибших в ходе январских беспорядков попросила омбудсмен
Диасов Ораз
корреспондент

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова в очередной раз попросила опубликовать списки погибших в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Вопросы, связанные с погибшими, поднимали с самого начала процесса. И сейчас мы этот вопрос не снимаем с повестки наших обсуждений с представителями Генпрокуратуры. Что касается списка погибших, один из аргументов, который представила Генпрокуратура, что расследования должны быть завершены, и только после этого весь список может быть размещен. По нашему мнению, такой подход можно было бы все-таки пересмотреть с точки зрения того, что по отдельным регионам, в зависимости от уголовных дел, с учетом того, что результаты расследования уже имеются, все-таки поэтапно все эти списки оглашать», – сказала Азимова.

При этом она рекомендовала публиковать не просто списки, но и сопровождать их информацией именно о статусе этих людей и причинах их смерти.

«Я считаю, что информация должна быть продуктивная и содержательная, а не просто формального характера. И этот вопрос мы будем поднимать перед Генеральной прокуратурой. Мы продолжаем этот момент также поднимать перед Генпрокуратурой, чтобы хотя бы поэтапное оглашение информации было, потому что есть востребованность у людей», – пояснила она.

Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК Алмаз Мухамеджанов в ответ сообщил: сроки расследования по уголовным делам ограничены и заявил, что «эти уголовные дела находятся на финишной прямой».

«Необходимые экспертизы должны быть завершены. Так долго не протянется это. Может быть, в этом квартале уже будет более конкретная информация. И наши официальные представители доведут до общественности. Это касается всех уголовных дел по этим событиям», – сообщил представитель надзорного органа.

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