Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов

Претензии к лицензии

Частники опасаются, что будущее лицензирование будет иметь только один итог – многие дошкольные организации закроются, дети останутся сидеть дома, а педагоги лишатся рабочих мест.

Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов отметил, что из-за многочисленных фактов нарушения прав детей назрела необходимость ужесточить требования к детским садам.

На расширенном заседании Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на проб­лемах в дошкольных организациях, отметив необходимость вернуть отмененное в 2011 году лицензирование детских садов. Тогда стояла задача максимально охватить детей дошкольным образованием, используя для этого в том числе потенциал частного сектора, но теперь пришло время повысить качество обслуживания, обеспечить безо­пасность детей.

Как рассказала глава Комитета по обеспечению качества образования и науки Гульзат Кобенова, поэтапное лицензирование начнется в 2024 году. На первом этапе процедуру лицензирования будут проходить вновь открываемые дошкольные организации – около 200 детских садов в год. На следующем – действующие дошкольные организации, которые не прошли повторную государственную аттестацию (10–15 садиков в год). Затем – все остальные действующие детские сады в зависимости от степени оценки рисков.

Процедуру лицензирования предполагается сделать полностью автоматизированной. Требования будут адекватными и без сложных нормативов, заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

– Мы, – заверил министр, – сами заинтересованы в том, чтобы дети были охвачены дошкольным образованием. Если детский сад будет соответствовать предъявляемым минимальным требованиям, а таких будет абсолютное большинство, то в очень короткие сроки посредством электронного документооборота он получит лицензию. В наших интересах обеспечить детей качественным дошкольным воспитанием и обучением.

Министерский оптимизм, как выяснилось, разделяют далеко не все владельцы частных детских садов. На пресс-конференции, организованной Ассоциацией непрерывного образования и Народной партией Казахстана, руководитель частного детского сада «АБВГДейка» из Петропавловска Ольга Жаркова вспомнила время, когда в стране не хватало мест в государственных детских садах, тогда на помощь позвали частный бизнес. Тогда же отменили лицензирование, открывать детсады разрешили даже в небольших приспособленных помещениях. Руководители таких садов теперь опасаются, что не смогут пройти лицензирование.

– В нашем регионе, – пояснила Ольга Жаркова, – в основном малокомплектные детские сады, они расположены в приспособ­ленных помещениях. Теперь началось ужесточение требований. Допустим, необходимо наличие медкабинета. А когда мы открывали свой детский сад, это требование было отменено, и сейчас у нас нет медкабинета, зато есть медсестра, а все наши дети обслуживаются на участках по месту жительства.

Сторонники нововведений утверждают, что лицензирование – это якобы передовой международный опыт, который, дескать, непременно пойдет на пользу.

– Да, но лицензии у них и у нас разные, – возражает Ольга Жаркова. – Там нет таких жестких требований по санитарным нормам. К примеру, наличие спального места на Западе может означать просто коврик в шкафу: ребенок захотел спать – раскатал коврик и лег. Там все проще. Дети едят то, что принесли с собой из дома, а у нас жесткие нормы по содержанию кухонь, буфетов, посуды. И мы их выполняем. Но вот какая необходимость, например, иметь в каждой группе по 12 неваляшек? А это новое требование, касающееся материальной базы.

Хотя есть куда более важные проблемы. Например, текучесть кадров в частных дошкольных организациях, причина которой – существенная разница в финансировании государственных и частных детских садов. Повысить категорию, от которой зависит размер заработной платы, тоже непросто, для этого нужно пройти национальное квалификационное тестирование. Но пройти его зачастую не могут даже опытные педагоги. В 61 год воспитательница вынуждена проходить переаттестацию.

Все это не добавляет радости профессиональным педагогам, они уходят из профессии, а на их место приходят случайные люди, неопытные сотрудники.

Планируется также внедрить систему ваучерного финансирования. Она подразумевает, что бюджетные деньги будут следовать за ребенком, а не за дошкольной организацией. Представители детских садов считают, что при этом не учитывается элементарный человеческий фактор: одни родители могут просто забыть вовремя перечис­лить деньги, а другие – вообще лишиться этих средств. Да и в целом все это лишняя волокита.

Главный эксперт Ассоциации непрерывного образования Шарапат Султангазиева напомнила, что когда-то частники помогли государству сэкономить бюджетные средства. В 2010 году доля частных детсадов составляла всего 6,4%, а теперь вырос­ла до 50%.

– Строительство и оснащение государственного детсада на 240 мест обходится бюджету приблизительно в 2,4 миллиарда тенге, – посчитала Шарапат Султангазиева. – За 10 с небольшим лет предприниматели открыли более 4,4 тысячи детсадов, сэкономив государству 4,8 триллиона тенге. Да, не все частные детсады качественные, но в этом есть вина и профильного министерства. Финансирование одного воспитанника в частном детсаду обходится государству дешевле на 22,8 тысячи тенге, нежели в государственном.

Председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова тоже высказалась против нововведений, говоря о том, что прежде нужно найти истинные причины упадка качества в частных дошкольных организациях.

– Почему, – задала она вопрос, – профильное министерство не обеспечивало нас кадрами? В стране огромный дефицит педагогических кадров, молодежь не желает идти в профессию. Вместо того чтобы анализировать, там придумывают ненужные реформы, которые еще больше усугубят ситуацию…

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев остановился на фактах избиения детей:

– Сто процентов детских дошкольных учреждений снабжены перманентным видеонаблюдением. Поэтому такие факты становятся достоянием гласности. Виновных увольняют, привлекают к ответственности. Если брать государственные детские дошкольные учреждения, начальные школы, то там таких фактов гораздо больше, чем в частных детсадах. Глава государства сказал: «Все это свидетельствует о том, что их деятельность непрозрачна и отсутствует гражданская ответственность». Это тяжелые вердикты по отношению к дошкольным учреждениям, и поэтому Народная партия Казахстана будет постоянно держать на контроле этот вопрос. Нынешний «круглый стол» – это только начало.

Между тем в Восточно-Казахстанской области специалисты департамента по обеспечению качества в сфере образования проверили деятельность четырех дошкольных учреждений, три из них не соответствовали требованиям государственного стандарта.

– В погоне за количеством мы упустили качество, – отметила руководитель департамента Зейнеп Максутова. – При этом лицензирование отнюдь не ставит перед собой задачу закрытия дошкольных учреждений. Государственная услуга по выдаче лицензии полностью автоматизирована, нет прямого взаимодействия услугодателя с услугополучателем...