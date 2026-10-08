Поэтический мир Куляш Ахметовой

В ходе мероприятия, организованного областным центром акынов-айтыскеров и жыршы-термеши, говорили о жизни и творческом пути лауреата Государственной премии, вспоминали ее произведения. Поэзия Куляш Ахметовой наполнена глубоким смыс­лом. В ее строках нашли отражение душевная теплота и любовь к родной земле, уважение к матери, доброта и человечность, стремление к высоким нравственным идеалам. Именно они делают ее творчество близким читателям разных поколений. Встреча стала не просто данью памяти поэтессе, но и возможностью по-новому взглянуть на ее литературное наследие, глубже понять своеобразие авторского почерка и оценить вклад в развитие казахской поэзии.

Открылся вечер посвящением Дидара Апбасова, в котором прозвучали слова уважения к таланту поэтессы и признательности за ее многолетний творческий труд. Затем о жизни и творчестве Куляш Ахметовой рассказали писатель и журналист Косемали

Саттибайулы и поэтесса Назерке Онгар.

Особое впечатление на присутствующих произвели воспоминания ее супруга поэта Кайырбека Асанова. Его рассказ помог увидеть в авторе многих замечательных произведений не только талантливого мастера слова, но и человека с богатым внутренним миром, глубокими переживаниями и особым отношением к жизни и литературе. Как отметил Кайырбек Асанов, за каж­дой строкой ее произведений стояли искренность, серьезные размышления и собственный, неповторимый взгляд на окружающий мир.

В этот вечер участники кружков при центре акынов-айтыскеров и жыршы-термеши декламировали ее произведения, стараясь передать их настроение и эмоциональную глубину. Для молодых чтецов это стало возможностью прикоснуться к богатству национальной поэзии, а для зрителей – поводом вновь ощутить силу слова, способного связывать поколения.

Особую лирическую атмосферу соз­дало выступление жыршы-термеши Сарсенбая Абылкайыра, исполнившего песню «Сен мені шақырдың ба?» на стихи Куляш Ахметовой. Эмоциональным завершением встречи стало исполнение Бекарысом Коштаевым произведения «Адал жүрек».