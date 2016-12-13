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​Поэтический венок Родины

Гуляим ТУЛЕШЕВА

– Книжную новинку, впервые соб­равшую на своих страницах стихи литераторов, представляющих все многообразие этносов Республики Казахстан, уже окрестили поэтическим венком нашей Родины, ведь в числе авторов – казахи, русские, уйгуры, курды, татары, украинцы, немцы, корейцы... Именно в многонациональном составе авторов и заключается особенность этого издания, – сказал, открывая встречу, председатель правления Союза писателей (СП) Казахстана Нурлан Оразалин.

Авторы проекта – председатель совета по русской литературе СП РК Любовь Шашкова и председатель республиканского Союза литературных переводчиков Кайрат Бакбергенов. В антологию вошли лирические, лиро-эпические, философские, публицистические сочинения 50 поэтов на родном языке и в переводе на русский – о родном крае, о смысле бытия, о роли Казахстана в личной судьбе. Кроме того, в книге немало стихов о казахском народе, приютившем на своей земле многих сосланных и обездоленных, о дружной семье единого народа и, конечно, о любви. Произведения становятся и своеобразным путеводителем по всем регионам огромной страны, авторы воспевают сердце Евразии – Астану и природные жемчужины Алтая, рассказывают о возрождении Великого шелкового пути и его памятниках.

В презентации приняли участие депутаты Парламента РК, члены науч­но-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, научная и творческая интеллигенция, а также авторы произ­ведений. В частности, в своем выс­туплении литератор из Караганды Иосиф Брейдо отметил, что Казахстан в плане сохранения межнационального единства является примером не только для стран СНГ, но и для многих государств мирового сообщества.

Известный поэт, публицист, журналист Л. Шашкова рассказала, как создавался этот поэтический венок, а также о проведенной большой переводческой работе, предшествую­щей выходу издания в свет. Для антологии сделаны новые переводы произ­ведений с татарского, узбекского, дунганского, турецкого, курдского языков. К примеру, стихи Л. Шашковой на белорусский перевел лау­реат Государственной премии РБ Микола Метлицкий, сделавший также целую книгу переводов Абая. В послесловии к антологии член СП Казахстана Светлана Ананьева пишет, что у Л. Шашковой особый талант – рассказывать про казахскую степь мелодией белорусской речи, про восторг «пред лоскутком огня, упавшим с неба», пред маками, мерцающими в зелени, «как свечечки манящие вдали»...

Образ Казахстана ярко и неповторимо воссоздан в национальных литературах, является ведущим лейтмотивом в творчестве Валерия Михайлова, Надежды Черновой, Александра Шмидта, Абдирахима Пратова, Зулпы Чумаковой... «Нас воспитывают наставления Абая», – утверждает Соатой Камолова, воспевающая родные места – кишлак Карабулак в Туркестане. «Казахская земля дает нам жизненные и творческие силы», – убежден татарский поэт Гриф Хайруллин.

Целое созвездие ведущих поэтов республики и их лучшие произведения представлены на страницах антологии. Их творчество – это тоже национальное достояние, которым может гордиться страна.

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