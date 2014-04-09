Поэтическое слово в песне и книгах

Вниманию общественных деятелей, ученых, акынов-ветеранов и айтыскеров были представлены три новых издания. Во-первых, это справочник «Қазақстан айтыс ақындары», выпущенный респуб­ликанским общественным объединением «Айтыс ақындары мен жыршы, термешiлердiң халықаралық одағы» под общей редакцией акына, заслуженного деятеля РК, председателя названного общества Ермана Журсина. В этой книге рассказывается о биографиях и творческих достижениях всех современных айтыскеров, начиная от народных акынов Кокена Шакеева, Алимкула Жамбылова, Манапа Кокенова и завершая молодыми талантами, которым всего по 20 или чуть больше лет. Также присутствующие тепло приветствовали выход в свет книги айтыскера, лауреата государственной молодежной премии «Дарын» Даулеткерея Капулы «Шертолгак», в которой собраны лучшие айтысы современности, и научный труд кандидата филологических наук, айтыскера Айтбая Жумагулова «Қазақ әдебиетiн дәуiрлеу тарихы».

Мероприятие было в некотором роде и подведением итогов работы общественного объединения айтыскеров за прошедший год с небольшим. Открывая встречу, Ерман Журсин поблагодарил доктора филологических наук Мырзатая Жолдасбекова за неоценимый вклад в дело создания общественного объединения айтыскеров и постоянную заботу об этой организации и акынах:

– Можно с уверенностью сказать, что наше общественное объединение состоялось и проводит целенаправленную работу. Мы устроили классические концерты с участием айтыскеров в Жамбыле и Кызылорде, организовали 5 мастер-классов опытных акынов для начинающих, выпустили трехтомник «Қазақстан айтысы», и представленные издания – продолжение этой деятельности.

После презентации в бильярдном клубе «Шубар» состоялся турнир, где айтыскеры показали, что могут уверенно держать в руках не только домбру, но и кий. В финале в упорном поединке победы добился Коп­жасар Алдабергенов, ему и был вручен переходящий кубок. Турнир организаторы посвятили памяти ушедших из жизни известных айтыскеров Азимбека Жанкулиева, Есенкула Жакыпбекова, Жандарбека Бегимбетова, Оразали Досбосынова и Асылбека Ишанова.

Максут ИРЖАНОВ, Астана, [email protected]