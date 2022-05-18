Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева

В Северо-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова состоялся литературный вечер, посвященный 120-летию поэта-земляка Галыма Малдыбаева.

На встречу со школьниками пришли его родственники, друзья, коллеги – те, кто знал большого писателя и журналиста.

– Отец начинал творческий путь с написания поэм, – рассказал его сын Шашубай Малдыбаев. – Преуспел он также и на журналистском поприще. Первые газеты в селах Баян, Орал и Балхаш по­явились благодаря ему. Возглавлял редакции местных газет. Много времени отец уделял нашему воспитанию. Каждому своему ребенку он посвятил стихо­творение.

Особенностью поэтического творчества Галыма Малдыбае­ва считается умение воспевать не только деревню, но и город, где одинаково прекрасно звучит домбра. Вот и ученица шестого класса специализированной казахской школы-гимназии им. Абая Аяжан Калыкова с восторгом прочитала стихотворение поэта-юбиляра «Домбра».

– Галым Рахметович Малдыбаев – выдающийся казахский поэт, мне очень нравятся его произведения. Он завещал нам почитать домбру, в которой звучит душа казахского народа, – сказала Аяжан.

На встрече отмечалось, что Галым Малдыбаев внес значимый вклад в культурное наследие региона. Один из последних сборников стихов («Дас­тандар») вышел в свет в 2002 году, он был издан на средства близких родственников.

– Мы хотим познакомить молодых людей с жизнью и творчеством писателя и журналиста Галыма Малдыбаева, – говорит заведующая отделом Областной детско-юношеской библиотеки Айнагуль Серкенова. – Его богатое творческое наследие воспитывает у подрастающего поколения любовь к Родине.