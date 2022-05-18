Свежий выпуск Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева 18 мая 2022 г. 0:56 Кратенко Андрей arystan05@mail.ru В Северо-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова состоялся литературный вечер, посвященный 120-летию поэта-земляка Галыма Малдыбаева. На встречу со школьниками пришли его родственники, друзья, коллеги – те, кто знал большого писателя и журналиста. – Отец начинал творческий путь с написания поэм, – рассказал его сын Шашубай Малдыбаев. – Преуспел он также и на журналистском поприще. Первые газеты в селах Баян, Орал и Балхаш появились благодаря ему. Возглавлял редакции местных газет. Много времени отец уделял нашему воспитанию. Каждому своему ребенку он посвятил стихотворение. Особенностью поэтического творчества Галыма Малдыбаева считается умение воспевать не только деревню, но и город, где одинаково прекрасно звучит домбра. Вот и ученица шестого класса специализированной казахской школы-гимназии им. Абая Аяжан Калыкова с восторгом прочитала стихотворение поэта-юбиляра «Домбра». – Галым Рахметович Малдыбаев – выдающийся казахский поэт, мне очень нравятся его произведения. Он завещал нам почитать домбру, в которой звучит душа казахского народа, – сказала Аяжан. На встрече отмечалось, что Галым Малдыбаев внес значимый вклад в культурное наследие региона. Один из последних сборников стихов («Дастандар») вышел в свет в 2002 году, он был издан на средства близких родственников. – Мы хотим познакомить молодых людей с жизнью и творчеством писателя и журналиста Галыма Малдыбаева, – говорит заведующая отделом Областной детско-юношеской библиотеки Айнагуль Серкенова. – Его богатое творческое наследие воспитывает у подрастающего поколения любовь к Родине. Пред. След. Пред. След.