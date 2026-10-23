Поэтика миротворчества

Слово, ставшее поступком

«Поэзия» в переводе с гречес­кого означает «творчество». И этим многое объясняется. Мир, данный нам в амальгаме образов, в сакральной гармонии языковых созвучий, в орнаментальных хит­росплетениях слов и чувств, поэтичен от своего сотворения. Его беспокойная творческая мысль всегда восходила к коренной проблеме земного жизнеустройства – к способности человечества выжить перед лицом собственной разрушительной силы.

Будет ли жить на Земле любовь, узнают ли наши потомки красоту природы, раздастся ли снова смех детей, прошелестят ли своими страницами книги, сберегшие опыт исторического опамятования народов, – зависит от того, сумеет ли род людской превратить накопленную им мощь из орудия уничтожения в средство созидания. В творчестве крупнейшего поэта современности Олжаса Сулейменова эта извечная мечта о мире преодолевает пассивную пацифистскую абстрактность и, расширяясь содержательно, транс­формируется в деятельный нравственно-эстетический императив, следование которому определяют не эффектные жесты, а поступки, выверенные совестью.

Обращаясь к наследию Олжаса Сулейменова, важно помнить о том, что образ-действие, образ-поступок – это принципиальная форма выражения его художнической воли и особых взаимоотношений с окружающей жизнью. Синкретический талант классика казахской и мировой литературы проявлен в последовательном развертывании творческого импульса: словотворчество переходит в смыс­лотворчество, смыслотворчест­во – в жизне­творчество, а жизнетворчество – в миротворчество. Вспомним его знаменитые строки: «В мир войдя, мы изменяем мир». В них поэт осознает себя правомочным актором истории, а не ее статис­том-хроникером, и становление новой реальности принимает как моральное самообязательство. Отсюда – продолжение его художественных открытий в непосредственной общественной практике. Из таких развернутых образов-действий соткана ле­топись социокультурного бытования международного антиядерного движения «Невада – Семей», которое, как известно, Олжас Омарович называет своей лучшей поэмой. Созданное в феврале 1989 года, оно наглядно продемонстрировало, что границы и идеологические догмы, десятилетиями разделявшие народы двух сверхдержав, бессильны перед осознанием общей ответственности за будущее Земли.

И все-таки первые слова этой грандиозной поэмы миротворчест­ва прозвучали гораз­до раньше. Республика услышала их в 1963 году, когда общественную мысль всколыхнуло смелое, как вызов, гулкое, как набат, стихотворение Олжаса Сулейменова «Дикое поле». Как и все прочие произведения мэтра отечественной литературы, оно выразительно в своей многоконтекстности: смысловые сближения, ассоциативные связи и неожиданные экзистенциальные переклички не даются читателю сразу и в полном объеме – они обнаруживаются по мере углуб­ления в текст и расширения горизонтов его интерпретации на основе общего культурно-исторического опыта.

Содержательное своеобразие «Дикого поля» гораздо пространнее антиядерной проблематики. Стихотворение как бы сублимирует трагические события прошлого – репрессии, ссылки, депортации народов – и заново вплавляет их уже в реальность атомного века, в котором угроза уничтожения жизни приобретает невиданный прежде масштаб. Испытания, проводимые в нашей стране, есть продолжение испытаний страны и испытаний страной – такую параболически нарастающую линию проводит Олжас Сулейменов:

Страна,

Ты прошла испытания

Казахстаном –

есть сегодня земля,

на которой крестам не расти.

И далее, укрупняя план изоб­ражения, сгущая образность, поднимаясь от частных эпизодов к панораме эсхатологически-инфернальных обобщений, которыми, как родовыми знаками, прож­жена суровая и гордая история его родного края, поэт пишет:

Казахстан, ты огромен –

пять Франций – без Лувров,

Монмартров –

уместились в тебе все Бастилии

грешных столиц.

Ты огромной каторгой

плавал на маленькой карте.

Мы, казахи, на этой каторге

родились.

Твердость воли, закаленная суховеями степи, ее пожарами и скрещивающимися над ней клинками, просверки которых в конце концов выплеснулись ядерным огнем, не приемлет фатальной предопределенности судьбы. Если народу, говорит нам поэт, оказалось под силу вынести все выпавшие на его долю испытания, то он непременно оты­щет в себе и другие силы – силы эти испытания прекратить. Здесь смыкается цепь последовательно утверждае­мой Олжасом Сулейменовым взаимозависимости: чем глубже в культурной памяти укоренялось осознание пережитого, тем настойчивее, больнее, наконец, даже зримее становился вопрос о цене переживаемого. Сколько еще должна была вынести земля? Сколько еще поколений должны были расплачиваться за то, что совершалось над нею? Когда, наконец, Дикое поле станет полем Хлебным? Олжас Сулейменов не дает готовых ответов – на эти вопросы каждому предстояло ответить собственной жизнью. Предпочитая умозрительным схемам и визионерским иллюзиям мужество прямого поступка, в финальной строке стихотворения поэт пророчески формулирует не допускающее компромиссов требование исторической справедливости, всенародный клич, который спустя два десятилетия станет главным этическим и граж­данским постулатом антиядерного движения, зачином и одновременно кульминацией великой миро­творческой поэмы: «Да здравствует запрещение испытаний!»

Многоголосие эпоса

Всякое великое произведение искусства наделено непреодолимой притягательной силой. Лучшая поэма Олжаса Сулейменова – движение «Невада – Семей» – не исключение в этом ряду. Отражая магистральные конфликты эпохи, она по сей день прирастает все новыми и новыми главами. Через ее «магический кристалл» преломляется многосложная история человеческого противостояния апокалиптическим угрозам бытия. Миротворческая деятельность невадовцев усилила антивоенное, гуманистическое звучание отечественной литературы и вписала подвиг народа в летопись побед созидающей мысли над разрушительным хаосом.

Из того множества произведений, что родились на волне антиядерного подъема общественнос­ти, самым известным является песня «Заман-ай». Выдающийся композитор лауреат Государственной премии РК Толеген Мухамеджанов рассказывал о ее создании так: «В свое время, посетив митинг, посвященный запрету ядерных испытаний, который Олжас Сулейменов провел на площади перед зданием Союза писателей, я пережил катарсис. Страшные факты о взрывах на Семипалатинском полигоне, рядом с которым, как выяснилось, прошло все мое детство, отозвались личной трагедией: в тот момент пришло осознание, почему так рано ушли из жизни отец, старший брат и старшая сестра, почему трагически погиб друг... Придя домой совершенно потрясенным, я сел за инструмент и сочинил мелодию. Позже Улыкбек Есдаулет написал к ней текст – так родилась песня «Заман-ай», ставшая одним из символов антиядерного движения».

Название произведения одно­временно отсылает к народной песне-плачу «Елім-ай», которая была сложена в годы джунгарского нашествия, и к поэтическим традициям литературного течения «Зар заман» («Эпоха скорби»), представленного творчеством Дулата Бабатайулы, Шортанбая Канайулы и других акынов второй половины XIX века. Роднящий их мотив национальной скорби разворачивается в тексте песни через каскад риторических вопросов, а метафорика вековых страданий истерзанной казахской земли исполнена трагической экспрессией и высоким накалом драматического напряжения. Вместе с тем произведение проникнуто, может, едва угадываемой, растворенной в минорных интонациях, но все же неугасающей надеждой на преодоление фатального круга истории, что выразительно отличает «Заман-ай» от безысходно-пессимистичес­ких сочинений акынов «Эпохи скорби». От лица своего родного народа авторы взывают к мудрости человеческого разума, дабы остановить безумие, грозящее превратить цветущий край в безжизненную, усыпанную атомным пеплом пустыню.

К историческому подвигу невадовцев обращались и приз­нанные мастера отечественной литературы, и молодые авторы, чьи произведения затем составили сборник «Я – жизнь», увидевший свет в 1999 году, когда антиядерное движение отмечало свой 10-летний юбилей. Один из ближайших соратников Олжаса Сулейменова, лауреат Государственной премии РК Бахытжан Канапьянов, по инициативе которого и была издана эта книга, писал: «Многие из авторов этого поэтического сборника были в тот исторический день там, вместе со своим народом-читателем… Сами стихи, возможно, напрямую не связаны с антиядерной темой, но в том, что и авторы, и их творчество освобождены от парализующего страха перед грядущей атомной катастрофой, освобождены благодаря последнему дню февраля 1989 года, есть глубинная, генетическая связь между поэтической книгой «Я – жизнь» и жизнеутверждающими принципами движения «Невада – Семей».

В творчестве самого Бахытжана Канапьянова тема Семипалатинского полигона явилась естественным продолжением чернобыльской темы, и стихи, наиболее полно раскрывающие ее – «Плач смуглой луны» и «К Абаю», – так же как и произведения знаменитого сборника «Аист над Припятью», обострены непосредственностью личных переживаний. Попадая в нерв эпохи, они согласуются с ее полемическим, новаторским духом на уровне постановки этико-смысловых проблем, важнейшей из которых выступает проблема выживания нации, притом не только физического, но и духовного.

В стихотворении «Плач смуг­лой луны» трагедия полигона предстает не абстрактной угрозой, а подкожно ощущаемым апокалиптическим кошмаром: степь устилает ядовитый пепел – «снег радиации», гора Дегелен, в недрах которой рассеян плутоний, дышит смертью, пасторальный пейзаж родного аула, высвеченного, «как на рентгеновском снимке», обезображен судорогами умираю­щей природы, а луна – извечная муза поэтов и покровительница влюбленных, озираясь окрест, лишь бессильно роняет свои золотые слезы в «радиоактивный стог». Ей бы стыдливо скрыть свой лик за пеленой облаков, чтобы хоть на мгновение не видеть этот рукотворный ад, да только от земных грехов не утаиться даже на небесах… Снимая флер отстраненности, разрушая иллюзию зрительной дистанции и сталкивая читателя лицом к лицу с нечеловеческой болью, Бахытжан Канапьянов пишет:

Это не миф и не эпос,

это и есть полигон.

Да, близок был сердцу Чернобыль,

в нем мертвые видел дома,

Чабанскою псиною взвыть бы

на звезды с родного холма.

И – не сойти с ума.

Стихотворение «К Абаю», соз­данное, как и «Плач смуглой луны», во второй половине 80-х годов, поражает неожиданной трактовкой образа великого казахского поэта. Много ли найдется­ в отечественной литературе произведений, авторы которых дерзнули обратиться к классику без тени дежурной учтивости, без пиетета к «хрестоматийному глянцу», со сквозящим в каждом вопросе отчаянным полуупреком, полусожалением? Право говорить с вечностью столь откровенно и нелицеприятно требует исключительной творческой смелости, и Канапьянов в полной мере проявляет ее. Предваряя стихотворение абаевской строкой «О казахи мои, мой бедный народ!», которая в XX веке приобрела страшное конкретно-историческое содержание, поэт с горечью спрашивает великого предка, не сочится ли яд, накоп­ленный в толще земли, сквозь само его сердце – ведь ядом этим ныне настоян воздух сакральных для каждого казаха мест. В данной жестокой реальности тропа к святыне, извиваясь, выводит человека не к долгожданному просветлению, а – словно в насмешку над его надеждами – к дверям районной больницы, где врачи снова и снова фиксируют «смерти внезапной синдром». И траурная тишина, нарушаемая лишь «распятым антеннами плачем», гасит звучание последнего, может быть, самого пронзительного вопроса: «Скажи мне, великий поэт…» Что окажется там, за роковым многоточием – дальнейшее угасание или духовное пробуждение, – предстояло решать уже не самому Абаю, а всему его народу, стоящему на краю катастрофы.

Широтой социально-философских обобщений, острой публицистичностью и антимилитаристским пафосом отмечена поэма талантливой темиртаус­кой поэтессы Ольги Воротынской «Ядерному взрыву – нет!», написанная в 2007 году. Строго выдерживая историческую перс­пективу, автор проводит своего читателя через эволюцию (если ее, конечно, можно назвать таковой) средств уничтожения человеком себе подобных – так, камень, впервые выпущенный из пращи, словно прошивает насквозь время и разрывается грохотом «бесовских взрывов». С щемящей болью Ольга Воротынская пишет о Садако Сасаки, чья судьба предстает в поэме печальным предостережением веку технологического всемогущества и трогательным символом чистоты, вступающей в неравный бой с беспощадностью огненного молоха:

Тысячу журавликов старалась

Из бумаги девочка сложить…

Если бы успела, то осталась,

Как гласит легенда, дальше

жить.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки как событие, фактичес­ки развязавшее атомную гонку, позволяет поэтессе с резкой прямотой поставить исторический и нравственный вопрос о цене существования Семипалатинского полигона, который в свою очередь ознаменовал новый виток этой гонки, драматическую локализацию всемирной трагедии на земле Казахстана. Язык произведения отличается подчеркнутой простотой, ясностью и органической близостью к народно-разговорным традициям, он изобилует эмоциональными восклицаниями, выражающими страстный, чувственный протест автора против ядерной угрозы: «Так оружия много, что каждый из нас⁄Уничтожен «в теории» несколько раз»; «Рождаются дети: увечный, больной…⁄Аллах! Что ты сделал с моею страной?!» В финальной главе поэмы Ольга Воротынская обращается со словами искренней благодарности к Олжасу Сулейменову и Роллану Сейсенбаеву, завершая свое развернутое поэтическое высказывание категоричным вердиктом: «На сотни и сотни и тысячи лет⁄Бесовскому взрыву – разумное НЕТ!»

Самобытное художественное воплощение антиядерная тематика получает и в поэме «Полигон «Невада – Семипалатинск», принадлежащей перу известной казахстанской поэтессы – заслуженного деятеля РК Раушан Буркитбаевой-Нукеновой, чье творчество Олжас Сулейменов не раз называл феноменом современной литературы. Композиционно произведение состоит из пяти глав, каждая из которых, выступая самостоятельным этапом в поэтическом осмыслении национальной драмы, обладает внутренней завершенностью и цельной образно-смысловой структурой. Чтобы воссоздать неизбывную тяжесть всенародной беды, поэтесса обращается к библейским мотивам, экспериментирует с грамматическим строем стиха, активно использует игру словесных созвучий и деконструирует саму семантику традиционных архетипов:

Сорок лет скитаний

по пустыне –

изБранный, израненный

народ…

Сорок лет от испытаний

стынет,

стонет степь – взрывает

водород.

* * *

Над сосновым бором плач,

проклятье –

облакам не рады – радий – яд…

Плод уВечен… в чреве матери.

Маки, облученные, горят.

Через все произведение крас­ной нитью проходит конфликт между просвещенным гуманизмом и бездушием военной «целесообразности»: край, подаривший миру гениальных поэтов и мыслителей – Абая и Шакарима, – кощунственно превращен в фабрику массового уничтожения. Поэтому закрытие Семипалатинского полигона в поэме – это своего рода исход всех скитаний и мытарств, которыми была испытана жизнестойкость казахского народа. Только замуровав штольни, где зреют «сгустки смерти», земля сможет наконец сбросить оковы радиоактивного плена, залечить свои раны и обрести долгожданный покой.

Созданный автором образ Олжаса Сулейменова – лидера антиядерной борьбы – олицетворяет восстание несломленного народного духа против оглушительного безмолвия атомной ночи. Изображая создателя «Невады» политическим трибуном, глашатаем века, поэтесса умело избегает плакатной схематичности и передает человеческую притягательность своего героя – его чуткое восприя­тие чужой боли, личностное обаяние и душевную теплоту. Эпический размах в обрисовке центрального образа поэмы тем ощутимее и убедительнее, чем полнее выступает его лирическое начало: «Великая степь, он тебя воспевает⁄И мирный твой сон, как батыр, защищает»; «Великое дело ты сделал, Олжас,⁄Ты отчий наш дом от погибели спас!»

…Перелистывая страницы истории антиядерной борьбы, мы, читатели великой поэмы миротворчества, можем задаться­ вопросами: скоро ли развязка? Чем окончится финальная глава? Когда будет поставлена последняя точка? Но произведения столь значительные в своем гуманистическом посыле никогда не заканчиваются точкой. Они устремляются к высотам надвременных смыслов стрелой восклицательного знака или очерчивают горизонты не раскрытых еще тайн бытия изящной дугой знака вопросительного. И каждый, кому предстоит украсить грядущее россыпью этих знаков, может быть счастлив тем, что является героем и одним из сотворцов грандиозного эпоса Разума и Мира.