Поезд Алматы – Мангышлак начал курсировать через новый ж/д участок Шалкар – Бейнеу
С 3 июля пассажирский поезд № 377/378 Алматы – Мангышлак начал курсировать через новый железнодорожный участок Шалкар – Бейнеу передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", новый маршрут позволил сократить расстояние самого дальнего на сегодняшний день железнодорожного сообщения в стране на 14%, или 471 километр. При этом время в пути следования пассажиров сокращено на 9 часов.
В связи с сокращением расстояния маршрута стоимость проезда уменьшилась на купейные вагоны на 11,46%, на плацкартные вагоны – на 11,32%.
Данный маршрут охватывает более 20 населенных пунктов Актюбинской и Мангистауской областей, где ранее отсутствовало железнодорожное сообщение.
Поезд по новому маршруту будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 3 июля, из Мангышлака с 6 июля 2016 года.
Более подробную информацию можно получить по тел. 105 (единая справочная служба) или в кассах железнедорожных вокзалов.