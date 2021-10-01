Поезд экстренно затормозил в Павлодарской области

Закон и Порядок
Фото из источника
В Павлодарской области машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях тормозного башмака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции на транспорте.    

С начала текущего года транспортные полицейские зарегистрировали свыше 2 тысяч фактов экстренного торможения, из них по причине наложения посторонних предметов на железнодорожные пути 2 факта.

«Так, на станции «Аксу-1» в Павлодарской области машинист пассажирского поезда сообщением Семей - Нур-Султан применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях постороннего предмета. Стоянка поезда составила 10 минут.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного отделения полиции на станции Аксу установили, что во время дежурства работник станции на рельсах 1-го пути оставил тормозной башмак.

По факту за оставление на железнодорожных путях посторонних предметов в отношении работника станции составлен административный материал по части 4 статьи 559 КоАП РК (Подкладывание, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов). На мужчину наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге)», – сообщили в полиции.

Стражи порядка напомнили, что наложение посторонних предметов на ж/д пути может повлечь за собой ряд последствий: гибель и травмирование людей, повреждение подвижного состава и железнодорожного полотна, сход вагонов и другое.

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Операторов сотовой связи собрали в АФМ
Супругов осудили за дропперство в ЗКО
Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане

