Поезд экстренно затормозил в Павлодарской области

В Павлодарской области машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях тормозного башмака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции на транспорте.
С начала текущего года транспортные полицейские зарегистрировали свыше 2 тысяч фактов экстренного торможения, из них по причине наложения посторонних предметов на железнодорожные пути 2 факта.
«Так, на станции «Аксу-1» в Павлодарской области машинист пассажирского поезда сообщением Семей - Нур-Султан применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях постороннего предмета. Стоянка поезда составила 10 минут.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного отделения полиции на станции Аксу установили, что во время дежурства работник станции на рельсах 1-го пути оставил тормозной башмак.
По факту за оставление на железнодорожных путях посторонних предметов в отношении работника станции составлен административный материал по части 4 статьи 559 КоАП РК (Подкладывание, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов). На мужчину наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге)», – сообщили в полиции.
Стражи порядка напомнили, что наложение посторонних предметов на ж/д пути может повлечь за собой ряд последствий: гибель и травмирование людей, повреждение подвижного состава и железнодорожного полотна, сход вагонов и другое.
