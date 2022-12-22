Поезд наехал на девушку на станции в Туркестанской области

Транспорт , Происшествия
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93 человека попали под поезд с начала года в Казахстане. Такую статистику озвучили в Департаменте полиции на транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Так, 16 декабря на станции Манкент Туркестанской области грузовой поезд совершил касательный наезд на несовершеннолетнюю, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако девушка не реагировала, так как была в наушниках и капюшоне.

Пострадавшую доставили в центральную больницу Сайрамского района.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте полковник полиции Мадияр Айтуганов.

По его словам, с начала года за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах транспортные полицейские оштрафовали 25 403 казахстанцев. За этот же период поезда экстренно тормозили 2 162 раза, в том числе из-за людей – 365 раз, по вине домашних животных – 1 537.

Между тем стражи порядка провели 1 219 сходов с населением, почти 1 200 встреч в пассажирских поездах, прочитали 1 643 лекции в учебных заведениях.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу сотрудниками департамента и его территориальных подразделений, граждане продолжают нарушать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, тем самым рискуют собственной жизнью и здоровьем», – говорит Айтуганов.

В доказательство он привел печальную статистику. С начала года под колеса подвижного состава попали 93 казахстанца, 61 из них, к сожалению, скончался, в том числе 8 детей.

Первый заместитель начальника ДП на транспорте напомнил, что нужно строго соблюдать правила безопасности и переходить ж/д пути только в специально установленных местах. Не допускается проход между вагонами. Нельзя следовать по краям шпал, между железнодорожными путями, а также использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через ж/д пути.

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