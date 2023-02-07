Поезд насмерть сбил человека на станции в Кызылординской области (видео)

Поезд наехал на человека на станции Жанакорган в Кызылординской области. Мужчина скончался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото иллюстративное пресс-службы ДП на транспорте

Страшные кадры попали на видео.

«Данный факт зарегистрирован 5 февраля текущего года в едином реестре досудебного расследования линейного отдела полиции на станции Кызылорда по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время проводится расследование», – отметили в Департаменте полиции на транспорте.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.