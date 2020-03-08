Поезд опрокинулся в Западно-Казахстанской области

Грузовой поезд сошел с рельсов и опрокинулся в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.
По информации ДЧС области, инцидент произошел 7 марта в 23:20 часов возле села Сайхин.
"Поезд, груженный зерном, следовал сообщением Саратов-Астрахань. С рельсов сошли и упали на бок пять вагонов. Предварительной причиной происшествия стала трещина колесных пар. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за происшествия пассажирские и другие грузовые поезда будут ездить по другому пути.
Напомним, ранее в АО "Пассажирские перевозки" сообщили о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов с апреля 2020 года.